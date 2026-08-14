SUA afirmă că pot menține blocada navală asupra Iranului pe termen nelimitat. Washingtonul pregătește noi măsuri economice împotriva Teheranului

SUA au anunțat joi că pot menține blocada navală asupra Iranului pe termen nelimitat și că vor intensifica presiunea economică asupra Teheranului, în contextul în care negocierile privind încetarea focului au eșuat, oferta globală de petrol este în scădere, iar tensiunile regionale continuă să crească.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că armata Statelor Unite are capacitatea de a menține o prezență navală permanentă în regiune pentru a impune blocada asupra Iranului, măsură care a provocat deja daune economice severe economiei iraniene. El a explicat că Marina SUA poate susține o astfel de blocadă pe termen nelimitat prin rotația navelor în și din regiune.

În paralel, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat că Washingtonul pregătește un nou val de măsuri economice împotriva Iranului. Potrivit acestuia, săptămâna viitoare vor fi făcute noi anunțuri privind măsuri fără precedent în istoria izolării economice aplicate unui stat, conform Reuters.

După prăbușirea acordului provizoriu din luna iunie, care urma să pună capăt războiului, Iranul a încercat să își consolideze poziția față de Washington prin controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Teheranul a atacat mai multe nave care încercau să tranziteze această rută strategică, prin care înainte de izbucnirea războiului din februarie trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat transportate la nivel mondial.

Două nave aparținând companiei naționale Abu Dhabi National Oil Company au fost atacate joi seara în timp ce traversau strâmtoarea, potrivit agenției de presă de stat din Emiratele Arabe Unite, WAM. Guvernul Emiratelor Arabe Unite a condamnat incidentul și l-a atribuit Iranului.

Președintele Donald Trump se confruntă cu presiuni interne pentru a pune capăt unui război extrem de nepopular în Statele Unite, în condițiile în care prețurile ridicate ale carburanților îi afectează nivelul de aprobare și ar putea reduce șansele Partidului Republican de a păstra controlul asupra Congresului la alegerile de la mijloc de mandat din luna noiembrie.

Trump a susținut în repetate rânduri că Statele Unite dețin control total asupra Strâmtorii Ormuz, afirmații respinse de autoritățile iraniene. Teheranul a transmis că nu va permite redeschiderea căii maritime până când nu îi vor fi îndeplinite condițiile, care includ eliminarea sancțiunilor economice și deblocarea activelor iraniene înghețate.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut puternic. Marți au tranzitat doar opt nave, comparativ cu o medie de aproximativ 12 nave în ultimele zece zile și cu 130-140 de nave înainte de izbucnirea războiului.

Statele Unite au suspendat blocada asupra transportului maritim și a porturilor iraniene pentru o lună, la mijlocul lunii iunie, însă ulterior au reimpus măsura, întrerupând principala sursă de valută a Iranului și amplificând pierderile provocate anterior de atacurile asupra infrastructurii energetice a țării.

Washingtonul anunțase anterior că va ridica blocada după ce Iranul și Omanul, state situate de o parte și de alta a strâmtorii, vor ajunge la un acord pentru reluarea transportului comercial.

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va intensifica loviturile militare împotriva Iranului și că va răspunde dur, însă până în prezent a evitat trimiterea de trupe terestre, ocuparea unor insule strategice sau bombardarea instalațiilor de desalinizare. La începutul acestei săptămâni, președintele american a sugerat că va continua să se bazeze în principal pe mijloace economice, nu pe o escaladare militară.

Statele Unite au înăsprit sancțiunile economice împotriva Iranului și împotriva unor persoane și entități despre care susțin că ajută Teheranul să procure armament. Cu toate acestea, campania de presiune nu a reușit până acum să readucă Iranul la masa negocierilor.

Tensiunile afectează tot mai mult economia mondială. Agenția Internațională a Energiei a estimat miercuri că oferta globală de petrol va scădea în acest an cu 4,3 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 4% din producția mondială. Cu doar o lună în urmă, aceeași instituție prognoza o reducere de 3,7 milioane de barili pe zi.

Prețurile petrolului au încheiat ședința de joi în scădere cu peste 2%, după o săptămână de creșteri, investitorii concentrându-se pe semnalele privind slăbirea cererii globale și pe creșterea puternică a stocurilor de țiței din Statele Unite.

În același timp, informațiile potrivit cărora rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au atacat cu drone o rafinărie Saudi Aramco au alimentat din nou temerile privind extinderea conflictului în întreaga regiune.

Economiștii internaționali estimează că războiul va provoca o încetinire accentuată a creșterii economice globale și chiar intrarea în recesiune a unor economii, avertizând că efectele se vor agrava dacă conflictul nu va fi încheiat curând.

Întrebat dacă, privind retrospectiv, declararea încetării focului din aprilie, care a pus capăt campaniei intense de bombardamente asupra Iranului în schimbul unor negocieri de pace ce nu au rezolvat conflictul, a fost o greșeală, Pete Hegseth a refuzat să răspundă. El a afirmat doar că Statele Unite fac ceea ce este necesar pentru a se asigura că Iranul nu va obține niciodată arma nucleară.