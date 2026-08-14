SUA retrag portavionul Abraham Lincoln din Orientul Mijlociu. Probleme raportate la bord după aproape șapte luni pe mare

Statele Unite se pregătesc să înlocuiască portavionul USS Abraham Lincoln din Orientul Mijlociu cu USS George Washington. Schimbarea vine după o misiune extrem de lungă, în timp ce membri ai echipajului și familiile acestora au semnalat lipsuri, probleme tehnice și deteriorarea stării psihice a marinarilor.

Armata americană pregătește schimbarea unuia dintre portavioanele desfășurate în Orientul Mijlociu. USS George Washington ar urma să înlocuiască USS Abraham Lincoln, aflat de luni întregi în regiune și implicat în operațiunile militare desfășurate în contextul conflictului cu Iranul.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, rotația fusese planificată anterior. Nu este însă clar cât timp va dura transferul efectiv. O asemenea operațiune poate necesita câteva săptămâni.

Marina SUA a evitat să ofere informații precise despre deplasarea portavioanelor, invocând securitatea operațională. USS George Washington se afla joi, împreună cu grupul său naval de luptă, în zona Strâmtorii Malacca din Asia de Sud-Est.

Portavionul ajunsese la sfârșitul lunii iulie în portul Da Nang din Vietnam și plecase de acolo pe 5 august, fără ca destinația să fie anunțată public.

În Orientul Mijlociu este desfășurat și USS George H.W. Bush.

Situația de la bordul USS Abraham Lincoln a atras atenția unor membri ai Congresului american. Nava a plecat în misiune în noiembrie și a ajuns la aproximativ 200 de zile consecutive fără o escală într-un port.

Potrivit senatorului democrat Richard Blumenthal, aceasta este o perioadă record. În mod obișnuit, echipajele portavioanelor americane au parte de escale aproximativ o dată la una sau două luni.

Abraham Lincoln se află continuu pe mare de aproape șapte luni. Portavionul și grupul său de escortă au fost retrase din Marea Chinei de Sud la începutul lunii ianuarie, odată cu consolidarea prezenței militare americane în Orientul Mijlociu.

După atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului la 28 februarie, portavionul a rămas în Marea Arabiei, participând la misiunea americană de blocadă navală împotriva navelor care încearcă să intre sau să iasă din porturile iraniene.

Durata misiunii este însă numai una dintre problemele semnalate în legătură cu USS Abraham Lincoln.

Richard Blumenthal, membru al Comisiei pentru Forțe Armate din Senatul SUA, a cerut oficial explicații ministrului Apărării, Pete Hegseth, și secretarului Marinei, Hung Cao.

Senatorul a arătat că există numeroase relatări privind lipsa unor produse de bază, contaminarea apei, probleme cu instalațiile sanitare, deteriorarea sănătății mintale a membrilor echipajului, probleme de siguranță pe punte și perturbări ale sistemului poștal. Unele pachete trimise marinarilor ar fi rămas luni întregi în tranzit.

Situația a devenit și mai sensibilă după apariția informațiilor potrivit cărora mai mulți marinari ar fi încercat să sară peste bord. Familiile unor membri ai echipajului au relatat asemenea incidente presei militare americane.

Senatorul Ruben Gallego, fost pușcaș marin care a servit în Irak, a apreciat că relatările despre membri ai echipajului care au amenințat că vor sări peste bord reprezintă un semnal de alarmă privind condițiile existente pe navă.

Marina americană a transmis însă că nu a identificat o creștere a cazurilor raportate de ideație suicidară sau a tentativelor de sinucidere la bordul portavionului.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a contestat joi imaginea prezentată despre condițiile de la bord și a susținut că situația a fost denaturată.

Potrivit acestuia, armata încearcă să se asigure că fiecare navă, echipaj și comandant primește toate resursele care pot fi puse la dispoziție. Hegseth a recunoscut însă că unele desfășurări militare durează mai mult decât altele și că marinarii de pe USS Abraham Lincoln au lucrat în condiții dificile, cu mai puține escale.

Marina SUA a transmis, la rândul său, că liderii săi ascultă preocupările familiilor și că grupul naval Abraham Lincoln dispune de resursele necesare pentru îndeplinirea în siguranță a misiunii.

Problemele au ajuns între timp și în Camera Reprezentanților. Republicanul Marlin Stutzman a anunțat că va solicita Pentagonului un raport privind condițiile de pe portavion și măsurile luate pentru rezolvarea acestora.

Tensiunile au devenit vizibile și în afara Congresului. Membri ai familiilor marinarilor l-ar fi confruntat la începutul lunii august pe secretarul Marinei, Hung Cao, în timpul unei întâlniri tensionate desfășurate la San Diego.

Înlocuirea USS Abraham Lincoln cu USS George Washington ar urma să permită retragerea echipajului după una dintre cele mai lungi perioade petrecute fără escală.

Presa americană precizează că schimbarea face parte dintr-o rotație planificată anterior, chiar dacă momentul coincide cu intensificarea criticilor privind situația de la bordul Abraham Lincoln.

Pentagonul și Comandamentul Central al SUA nu au oferit informații despre calendarul exact al operațiunii. Autoritățile militare americane invocă motive de securitate operațională, astfel că data la care USS George Washington va ajunge în regiune și momentul retragerii efective a USS Abraham Lincoln nu sunt deocamdată cunoscute.