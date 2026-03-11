După ce marți prețul petrolului scăzuse ca urmare a declarațiilor considerate liniștitoare ale lui Donald Trump și a perspectivei deblocării rezervelor strategice de țiței, barilul de Brent din Marea Nordului a înregistrat miercuri o creștere de 5,05% la ora 09:40 GMT (11:40, ora României), ajungând la 92,23 dolari.

Echivalentul american, barilul de West Texas Intermediate (WTI), a înregistrat o creștere de 5,91%, atingând valoarea de 88,38 dolari.

Gigantul petrolier saudit Aramco a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte catastrofale asupra piețelor mondiale de petrol, în contextul în care exporturile prin Strâmtoarea Ormuz sunt blocate. Compania națională de petrol a Arabiei Saudite a subliniat că, dacă conflictul va continua să afecteze fluxul exporturilor, impactul asupra pieței globale de hidrocarburi va fi grav.

„Deși am mai întâmpinat perturbări în trecut, aceasta este de departe cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria regională a petrolului și gazelor”, susține Amin Nasser, CEO-ul Aramco.

Nasser a precizat că, deși compania reușește să-și îndeplinească comenzile clienților, acest lucru se datorează exclusiv recurgerii la stocurile externe din Golful Persic, care nu reprezintă o soluție sustenabilă pe termen lung, conform dailymail.

„Ar exista consecințe catastrofale pentru piețele mondiale de petrol și, cu cât perturbarea durează mai mult, cu atât consecințele asupra economiei globale vor fi mai drastice”, a subliniat acesta.

Un avertisment grav vine după ce trei nave comerciale au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol.

Primul incident a vizat nava bulk carrier thailandeză Mayuree Naree, care a fost lovită de un proiectil necunoscut la 11 mile marine nord de Oman, provocând un incendiu la bord. Echipajul a fost evacuat în siguranță, potrivit UKMTO, organizația internațională de monitorizare maritimă.

Al doilea incident a afectat nava container japoneză One Majesty, la 25 de mile nord-vest de Ras Al Khaimah, Emiratele Arabe Unite. Nava a suferit daune minore, iar echipajul a rămas în siguranță.

A treia navă lovită, bulk carrier-ul Star Gwyneth, sub pavilionul Insulelor Marshall, a fost afectată de un proiectil la aproximativ 50 de mile nord-vest de Dubai. Carena a fost avariată, dar echipajul a scăpat nevătămat.

Aceste atacuri au loc la scurt timp după ce forțele americane au distrus 16 nave iraniene de tip minelayer în apropierea Strâmtorii Ormuz. Casa Albă a avertizat că Iranul va fi lovit „la un nivel nemaivăzut” dacă va încerca să amplaseze mine în strâmtoare, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial zilnic.