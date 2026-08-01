Bilanț după primele luni de aplicare a noii obligații RCA. Aproape 2.500 de polițe pentru trotinete electrice

Primele statistici privind aplicarea noilor prevederi referitoare la trotinetele electrice arată că aproape 2.500 de polițe RCA au fost încheiate de la intrarea în vigoare a obligației, în decembrie 2025. Cele mai multe contracte aparțin persoanelor fizice și au o valabilitate de 12 luni. Până în prezent, asigurătorii nu au raportat nicio daună și nu au achitat despăgubiri în baza acestor polițe.

La câteva luni de la intrarea în vigoare a noilor prevederi, încep să apară primele date privind asigurarea vehiculelor care intră sub incidența obligației RCA.

Potrivit informațiilor furnizate Profit.ro, din decembrie 2025 și până în prezent au fost emise aproape 2.500 de polițe RCA pentru vehiculele încadrate în categoria trotinetelor electrice care trebuie asigurate conform legii.

Din totalul contractelor, aproximativ 90% au fost încheiate de persoane fizice, iar restul de aproximativ 10% au fost emise pe numele persoanelor juridice.

Datele mai arată că majoritatea proprietarilor au optat pentru polițe cu o valabilitate de 12 luni.

Până în acest moment nu au fost raportate accidente care să fi generat daune acoperite de aceste polițe. În consecință, nu există cereri de despăgubire și nici sume plătite de asigurători pentru această categorie de vehicule.

După modificarea Legii RCA, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) a explicat că obligația nu se aplică tuturor trotinetelor electrice, ci doar celor care îndeplinesc criteriile tehnice prevăzute de actul normativ.

Pentru o mai bună înțelegere a cerințelor legale privind asigurările RCA, se fac următoarele precizări:

Conform legislației care reglementează asigurarea RCA, recent modificată:

Trebuie să aibă asigurare RCA ORICE mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie (indiferent dacă este electric sau cu motor termic), care nu se deplasează pe șine, DOAR dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții:

are o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

sau

are o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h.

„Pe scurt: numai trotinetele electrice care au caracteristicile de mai sus trebuie asigurate RCA. Așadar, obligația de asigurare (iar produsul există deja) depinde de viteză maximă și de greutatea vehiculului, inclusiv pentru vehiculele încadrate în categoria „trotinete electrice”, așa cum sunt acestea stabilite prin lege. Dacă „trotinetă electrică” poate depăși viteză de 25 km/h ea este, în fapt, conform legislației rutiere, un moped. Pentru acest tip de vehicul, obligația de încheiere a unei asigurări RCA există și anterior modificării Legii nr.132/2017. Astfel, pe lângă obligația de asigurare RCA, mopedul reprezintă o categorie de vehicul pentru care este necesară atât eliberarea permisului de conducere pentru categoria AM, cât și înregistrarea acestuia (art.14 alin.(1) din OUG nr.195/2002).”, au precizat reprezentanții UNSAR.

Totodată, organizația a subliniat că bicicletele electrice care doar asistă pedalarea și nu pot fi puse în mișcare exclusiv de motor nu intră sub obligația încheierii unei polițe RCA.

Noua legislație a extins obligația de asigurare și asupra unor vehicule care, potrivit reglementărilor naționale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării. Sunt vizate trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule care depășesc limitele de viteză sau de masă stabilite prin lege.

Proiectul a fost aprobat de Guvern în decembrie 2024, iar Parlamentul a eliminat modificările introduse anterior în Senat, păstrând forma transmisă de Executiv.

Adoptarea rapidă a actului normativ a avut legătură cu obligația României de a transpune directiva europeană în domeniu. În lipsa acestei modificări legislative, țara noastră risca declanșarea unei acțiuni la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În cazul unei condamnări, România putea suporta o sumă forfetară minimă de 1.636.000 de euro, precum și penalități cuprinse între 1.754,4 euro și 105.264 de euro pentru fiecare zi de întârziere, până la finalizarea transpunerii directivei.

Autoritățile române fuseseră avertizate încă din luna septembrie de reprezentanța României la Bruxelles cu privire la riscul declanșării procedurii.

Potrivit noilor prevederi, obligația de asigurare se aplică vehiculelor cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau celor care au o masă proprie mai mare de 25 de kilograme și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h.

Legea a modificat și limitele minime de răspundere acoperite prin polițele RCA. Pentru prejudiciile materiale produse într-un singur accident, plafonul este de 6.434.740 de lei, iar pentru vătămări corporale și decese, inclusiv prejudicii fără caracter patrimonial, limita este de 31.926.210 lei. Actul normativ prevede că Autoritatea de Supraveghere Financiară poate actualiza aceste valori în conformitate cu actele delegate adoptate de Comisia Europeană.