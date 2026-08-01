Oana Țoiu exclude închiderea granițelor Schengen din cauza crizei migranților din Spania: „Ceuta nu face parte din spațiul Schengen”

Oana Țoiu afirmă că actuala criză a migranților din enclava spaniolă Ceuta nu va conduce la închiderea granițelor Schengen și nici la modificarea regulilor de liberă circulație. Ministrul Afacerilor Externe spune că România susține consolidarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, în paralel cu menținerea libertății de circulație în interiorul spațiului Schengen. Tema va fi discutată marțea viitoare într-o reuniune extraordinară a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), convocată la solicitarea mai multor state membre, inclusiv România.

Oana Țoiu a anunțat că a fost în contact cu ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, pentru a urmări evoluția situației din Ceuta și măsurile adoptate de autoritățile de la Madrid. Potrivit șefei diplomației române, subiectul a fost discutat și cu omologii europeni, iar săptămâna viitoare va ajunge pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne.

Ministrul a precizat că poziția României este construită pe două direcții: sprijin pentru Spania în gestionarea presiunii migratorii și consolidarea cooperării europene pentru protejarea frontierelor externe. În același timp, România își asumă un rol important în arhitectura de securitate a Uniunii Europene, administrând aproximativ 2.000 de kilometri de frontieră externă, inclusiv în zona Mării Negre și la granița estică a blocului comunitar.

„Am discutat în aceste zile cu ministrul de externe spaniol, José Manuel Albares, despre situația din Ceuta și ne-a ținut la curent cu măsurile luate de Spania. Alături de omologii europeni am discutat despre obiectivul comun al statelor membre de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene și marțea viitoare se va discuta asta și în Consiliului JAI (justiție și afaceri interne) la cererea statelor membre, inclusiv România”, a scris ministrul Afacerilor Externe.

Oficialul român a arătat că Guvernul României își exprimă solidaritatea față de autoritățile și cetățenii spanioli și apreciază reacția rapidă a Madridului, precum și dialogul purtat cu Marocul. Potrivit informațiilor primite de partea română, aproape toate persoanele care au trecut ilegal frontiera au fost deja returnate în Maroc, iar autoritățile spaniole au adoptat măsuri pentru a preveni repetarea situației.

Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că protejarea spațiului Schengen reprezintă un interes strategic pentru România, atât din perspectiva libertății de circulație, cât și a impactului economic. În opinia sa, funcționarea acestui sistem depășește dimensiunea tehnică și presupune menținerea unui consens politic între statele membre.

Oana Țoiu a amintit că Schengen este cel mai amplu proiect de liberă circulație din lume și a evidențiat importanța acestuia pentru cetățenii români. Potrivit ministrului, aproximativ 3,5 milioane de persoane traversează zilnic frontierele interne ale spațiului Schengen, iar românii reprezintă cea mai numeroasă comunitate europeană care beneficiază de această mobilitate pentru muncă și studii.

Totodată, șefa diplomației a anunțat că România a finalizat cu succes evaluarea privind modernizarea procedurilor de acordare a vizelor, realizată de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne în conformitate cu standardele Schengen. Ea a precizat că unele dintre soluțiile implementate de autoritățile române au fost apreciate drept exemple de bune practici pentru alte state aflate în proces de aderare.

Referindu-se la informațiile apărute în ultimele zile privind un posibil impact asupra liberei circulații, ministrul a transmis că nu există motive pentru închiderea granițelor Schengen. Ea a explicat că Ceuta are un statut juridic diferit și că autoritățile spaniole aplică deja controale specifice pentru a împiedica accesul neautorizat în spațiul de liberă circulație.

Ministrul a atras atenția că spațiul Schengen poate deveni vulnerabil și prin răspândirea unor informații incomplete sau scoase din context, motiv pentru care autoritățile române vor continua să informeze publicul cu privire la evoluția situației și la deciziile adoptate la nivel european.

„Referitor la temerile privind un posibil impact asupra regulilor de călătorie în spațiul Schengen, Ceuta nu face parte din spațiul Schengen, iar Spania implementează un control dublu: la granița cu Maroc și un alt control Schengen la ieșirea din Ceuta. Suntem conștienți de îngrijorarea generată în aceste zile, dar inclusiv de nivelul volumului de informații trunchiate din spațiul public, spațiul Schengen poate fi vulnerabilizat și în dezbaterea politică, nu doar prin provocări directe la granițe”, a declarat Oana Țoiu.

În mesajul său, ministrul Afacerilor Externe a precizat că dialogul dintre România și Spania va continua atât la nivel bilateral, cât și în cadrul instituțiilor europene, obiectivul comun fiind păstrarea unui spațiu Schengen funcțional și sigur, în paralel cu aplicarea regulilor privind protejarea frontierelor externe.

Oana Țoiu a evidențiat și contribuția Spaniei la întărirea flancului estic al NATO. Ea a mulțumit autorităților spaniole pentru decizia de a participa la misiunea de poliție aeriană din România, menționând că, potrivit Alianței Nord-Atlantice, Spania va trimite la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu șapte avioane de vânătoare F-18, aproximativ 200 de militari ai Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, o aeronavă A400M pentru sprijin la realimentarea în aer și trei elicoptere NH-90, în etapa finală a misiunii.

„Discuțiile din aceste zile au fost un bun prilej și să mulțumesc Spaniei pentru răspunsul prompt la riscurile crescute pe flancul estic și recenta desfășurare de avioane și militari spanioli în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană din România, pentru contribuția lor la descurajarea aliată, protejarea spațiului aerian al NATO și la consolidarea posturii Alianței pe flancul estic.