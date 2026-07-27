România caută soluții după suspendarea livrărilor de petrol. Ce a dezvăluit Oana Țoiu

Suspendarea temporară a livrărilor de țiței din Kazahstan are loc într-un context marcat de noi creșteri ale prețurilor la carburanți. Oana Țoiu, a declarat că măsura este legată de condițiile de securitate din regiunea Mării Negre și că autoritățile române poartă discuții atât cu partea kazahă, cât și cu partenerii europeni pentru reluarea fluxurilor de petrol.

Potrivit șefei diplomației române, România a inițiat demersuri diplomatice pentru a clarifica situația și pentru a identifica soluții care să permită revenirea la nivelul anterior al livrărilor. În paralel, sunt analizate măsuri care vizează consolidarea securității în zona Mării Negre, aspect considerat esențial pentru reluarea transporturilor.

Oana Țoiu a precizat că ambasadoarea României a fost trimisă la discuții cu reprezentanții Ministerului de Externe din Kazahstan și cu autoritățile responsabile de domeniu. Suspendarea livrărilor este descrisă drept una temporară și este condiționată de restabilirea unui nivel adecvat de securitate.

Ministrul a mai explicat că reducerea volumului de producție are un caracter tehnic și urmărește evitarea suprasolicitării capacităților de depozitare disponibile.

Oana Țoiu a declarat că România poartă discuții cu autoritățile din Kazahstan și cu partenerii europeni după suspendarea temporară a livrărilor de petrol, măsură justificată prin motive de securitate și considerente tehnice legate de capacitatea de depozitare. Potrivit ministrului de Externe, obiectivul este creșterea securității în zona Mării Negre pentru ca exporturile de țiței să poată reveni la nivelul anterior.

„Sigur că avem aceste discuții cu Kazahstanul. Am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și cu ministerele de linie. În acest moment este suspendată temporar până la restabilirea condițiilor de securitate. Și aceasta este parte din discuția noastră și cu Kazahstanul. Este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite practic evitarea riscului de suprasolicitare a capacităților de depozitare. Este o conversație pe care o avem și la nivel european, pentru că 80% din exporturile Kazahstanului sunt transferate prin conducta care ajunge până la portul de la Marea Neagră și apoi pentru România este important să avem acces la petrolul din Kazahstan. Suntem în acest moment într-un proces de discuții și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră, care să permită reluarea volumului anterior”, a declarat Oana Țoiu la Digi24.

Potrivit ministrului Afacerilor Externe, aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului sunt transportate prin conducta care ajunge la un port de la Marea Neagră, de unde resursa este distribuită mai departe. Din acest motiv, accesul la petrolul kazah rămâne un element important pentru aprovizionarea României.

Oficialul a subliniat că dialogul nu se limitează la relația bilaterală cu Kazahstanul, ci include și consultări cu alte state europene interesate de securitatea rutelor de transport din regiune.

Obiectivul acestor discuții este creșterea gradului de siguranță în zona Mării Negre, astfel încât transporturile de țiței să poată reveni la volumele anterioare.

Declarațiile Oanei Țoiu au fost făcute într-un moment în care prețurile carburanților continuă să crească pe piața din România. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru, nivel care a mai fost depășit în primele zile ale atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.

În prezent, prețul motorinei variază între 9,92 și 9,98 lei pe litru, iar o nouă majorare aplicată pe parcursul zilei ar putea împinge costul peste nivelul de 10 lei.

Și benzina a înregistrat scumpiri succesive în ultimele zile, tendința fiind similară cu cea observată în cazul motorinei. În majoritatea stațiilor de alimentare din țară, benzina se comercializează în prezent la prețuri de peste 9 lei pe litru.