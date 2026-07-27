SUA formează o alianță internațională pentru 6G. România intră în grupul care vrea să reducă influența Chinei

SUA au anunțat lansarea unui parteneriat internațional dedicat dezvoltării tehnologiei 6G, alături de peste 20 de state aliate, inclusiv România. Inițiativa va fi prezentată luni de administrația președintelui Donald Trump și urmărește coordonarea strategiilor privind viitoarele rețele wireless. Washingtonul încearcă astfel să limiteze influența Chinei asupra standardelor tehnologice care vor defini următoarea generație de comunicații.

SUA pun bazele unui parteneriat internațional care va reuni peste 20 de state pentru dezvoltarea și coordonarea tehnologiilor 6G, cu mulți ani înainte ca acestea să înlocuiască actualele rețele 5G. Potrivit Politico, România se numără printre țările care vor participa la această inițiativă, alături de aliați precum Regatul Unit, Germania și Japonia.

Parteneriatul urmărește armonizarea strategiilor guvernamentale privind dezvoltarea infrastructurii 6G și crearea unui mecanism permanent de cooperare între statele participante. Fiecare guvern va desemna persoane de contact, iar schimbul de informații tehnice și bune practici va contribui la pregătirea lansării comerciale a noii generații de rețele wireless.

Demersul sprijină obiectivul declarat al administrației Donald Trump ca Statele Unite să ocupe poziția de lider mondial în domeniul tehnologiilor 6G, într-un context în care competiția pentru controlul standardelor internaționale devine tot mai intensă.

Noua inițiativă reprezintă și un răspuns strategic la planurile Chinei de a-și extinde influența în sectorul telecomunicațiilor prin companii precum Huawei și ZTE. Oficialii americani consideră că stabilirea din timp a unor standarde comune împreună cu statele aliate este esențială pentru securitatea viitoarelor rețele.

Discuțiile au loc înaintea Conferinței Mondiale de Radiocomunicații, programată anul viitor la Shanghai, unde statele participante vor negocia decizii importante privind viitorul comunicațiilor wireless și utilizarea spectrului radio.

În acest context, administrația americană susține că tehnologia 6G impune o abordare diferită față de cea adoptată în perioada dezvoltării rețelelor 5G, când competiția dintre Washington și Beijing s-a intensificat.

„Măsura de astăzi recunoaște faptul că tehnologia 6G va fi radical diferită de 5G și că menținerea poziției de lider a Statelor Unite și a aliaților săi necesită o strategie cu totul diferită”, a transmis într-un comunicat. „Colaborând încă de pe acum cu parteneri de încredere, ne vom asigura că rețelele de generație următoare vor reflecta interesele noastre comune în materie de securitate, ne vor consolida competitivitatea și vor stimula inovarea”, a declarat Arielle Roth, șefa Administrației Naționale pentru Telecomunicații și Informații, instituția care coordonează inițiativa.

Ulterior, aceasta a subliniat amploarea proiectului și a afirmat că apelul lansat de Washington reprezintă „un nivel fără precedent de coordonare internațională privind viitorul tehnologiei comunicațiilor”, a declarat Arielle Roth.

Documentul care însoțește lansarea parteneriatului precizează că fiecare stat participant își va dezvolta propriile politici privind implementarea tehnologiei 6G, însă toate vor respecta un set de angajamente comune referitoare la arhitectura viitoarelor rețele wireless.

Planul stabilește obiective concrete pentru următoarea lună, următoarele trei luni, șase luni și un an, inclusiv organizarea unei reuniuni în format fizic pe parcursul anului viitor, pentru evaluarea progresului și coordonarea etapelor următoare.

Pe lista inițială a guvernelor care susțin inițiativa lansată de Washington se regăsesc Albania, Australia, Canada, Costa Rica, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Honduras, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Norvegia, Panama, Paraguay, Filipine, Republica Coreea, România, Suedia și Regatul Unit.

Competiția pentru dezvoltarea rețelelor 5G a plasat în ultimii ani Statele Unite și China pe poziții opuse, pe fondul preocupărilor privind securitatea națională. Administrația americană a susținut în mod repetat că firmele chineze de telecomunicații prezintă riscuri semnificative și, încă din primul mandat al președintelui Donald Trump, a cerut statelor aliate să evite colaborarea cu Huawei și ZTE.