China blochează exporturile de pământuri rare. SUA încearcă să rupă dependența de Beijing

China înăsprește restricțiile privind exporturile de pământuri rare și încearcă să își consolideze controlul asupra unui sector esențial pentru industria globală. Măsurile adoptate de Beijing afectează direct planurile Statelor Unite de a dezvolta o producție proprie de materiale magnetice până în 2027. În acest context, compania americană REAlloys investește într-un lanț complet de aprovizionare, de la exploatarea materiilor prime până la fabricarea magneților permanenți, cu sprijin guvernamental și privat.

China încearcă să readucă integral în interiorul propriilor granițe activitățile de producție și procesare a pământurilor rare, printr-o strategie care restricționează accesul companiilor străine la aceste resurse critice.

Noile reguli impuse de autoritățile de la Beijing vizează inclusiv planurile Statelor Unite de a inaugura, până în 2027, prima producție comercială de materiale magnetice bazate pe pământuri rare realizată integral pe teritoriul american.

Ca răspuns, compania REAlloys (NASDAQ: ALOY) dezvoltă un lanț complet de aprovizionare în America de Nord. În ultimii doi ani, societatea a reunit într-o singură structură exploatarea materiilor prime, separarea elementelor din pământuri rare, metalizarea, producția de aliaje și fabricarea magneților permanenți, astfel încât întregul proces să poată funcționa fără materiale provenite din China, scriu oilprice.com.

Primele facilități comerciale ale companiei sunt programate să devină operaționale în cursul anului viitor, perioadă care coincide cu intrarea în vigoare a interdicției impuse de Pentagon privind utilizarea magneților din pământuri rare de origine chineză în achizițiile din domeniul apărării. Măsura obligă producătorii americani din industria militară să găsească surse alternative de aprovizionare.

În paralel, Agenția Logistică de Apărare a SUA (DLA) a sprijinit tehnologia de metalizare dezvoltată de REAlloys, investitorii instituționali au alocat aproximativ 100 de milioane de dolari pentru extinderea proiectelor, iar armata americană a selectat compania pentru construirea primei facilități comerciale de procesare a pământurilor rare grele pe o bază militară din Statele Unite.

Strategia adoptată de autoritățile chineze urmărește să crească treptat controlul asupra întregului comerț mondial cu pământuri rare, fiecare nouă măsură restrângând și mai mult accesul companiilor occidentale la aceste materiale.

Prima etapă a constat în introducerea unui sistem de licențiere pentru exporturi. Exportatorii chinezi sunt obligați să obțină aprobări oficiale înainte de expedierea în străinătate a materialelor critice, inclusiv a pământurilor rare grele utilizate în producția magneților de înaltă performanță. Astfel, Beijingul controlează atât destinația, cât și ritmul livrărilor.

A doua etapă a vizat direct companii americane. În luna iunie, China a inclus pe lista sa de control al exporturilor firme precum MP Materials și USA Rare Earth, restricționând accesul acestora la materiale cu dublă utilizare provenite din China. În acest fel, autoritățile chineze nu mai controlează doar resursele, ci și companiile care le pot utiliza.

A treia măsură a fost crearea unui mecanism public de raportare a suspiciunilor privind încălcarea restricțiilor la export. În sistem sunt implicați angajați, concurenți, case de expediții, brokeri vamali și furnizori de servicii financiare. Acest mecanism face mult mai riscante tentativele de redirecționare a materialelor prin state terțe sau de ocolire a controalelor impuse de Beijing.

A patra etapă urmărește descurajarea exportatorilor prin intensificarea controalelor și aplicarea sancțiunilor. Potrivit informațiilor prezentate, reținerile unor cetățeni străini și măsurile luate împotriva unor exportatori chinezi au determinat companiile locale să analizeze cu mult mai multă prudență fiecare tranzacție, evaluând riscurile juridice, documentația utilizatorilor finali și implicațiile politice.

Consecința este un lanț de aprovizionare tot mai dificil pentru companiile occidentale. Chiar și atunci când materialele sunt disponibile, procesul este afectat de licențe, birocrație, întârzieri și riscuri legate de respectarea noilor reguli.

Prin această strategie, Beijingul încearcă să păstreze în China cât mai multă valoare adăugată. Dacă producătorii occidentali nu mai pot obține în mod constant elemente precum disprosiul, terbiul sau ytriul, producătorii chinezi pot prelua comenzile pentru produsele finite.

În acest context, răspunsul Statelor Unite și al companiei REAlloys constă în reconstruirea întregului lanț de aprovizionare fără dependență de China.

Guvernul american poate adopta politici industriale pentru dezvoltarea sectorului mineralelor critice, însă construirea unei industrii integrate necesită investiții private consistente.

În luna iunie, REAlloys a atras aproximativ 100 de milioane de dolari de la investitori instituționali pentru accelerarea dezvoltării platformei sale integrate, care include ceea ce compania descrie drept cea mai mare instalație de metalizare a pământurilor rare grele din afara Chinei și prima platformă comercială de acest tip din emisfera vestică.

Capitalul atras va fi folosit pentru extinderea activităților de procesare, metalizare și producție, pe măsură ce compania se apropie de etapa producției comerciale. Proiectul marchează astfel trecerea de la o inițiativă susținută de guvern la una finanțată în mare parte prin capital privat.

În zona de aprovizionare, REAlloys și-a asigurat accesul la materii prime prin acorduri exclusive cu Saskatchewan Research Council (SRC), obținând contracte pe termen lung pentru oxizi de disprosiu și terbiu.

Compania a semnat și un contract de achiziție pe 15 ani cu Critical Metals Corp., care îi oferă acces la 15% din producția fazei inițiale a proiectului Tanbreez din Groenlanda, unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din afara Chinei.

Alte acorduri au fost încheiate cu St George Mining din Brazilia, Patriot Exploration & Mining din Montana, Ramaco Resources din Wyoming, precum și cu parteneri din Kazahstan și alte state aliate, diversificând astfel sursele de aprovizionare.

Aceste materiale sunt considerate esențiale pentru producerea magneților permanenți utilizați în avioane de luptă, rachete ghidate, submarine, sisteme radar și alte echipamente militare.

Transformarea oxizilor în metale de înaltă puritate reprezintă una dintre cele mai sensibile verigi ale industriei pământurilor rare, iar China domină acest segment de mai multe decenii.

În luna martie, Agenția Logistică de Apărare a SUA a acordat REAlloys un contract în valoare de până la 1,7 milioane de dolari pentru proiectarea unei instalații modulare capabile să producă anual până la 300 de tone metrice de samariu și gadoliniu. Contractul susține dezvoltarea tehnologiei de metalizare, una dintre cele mai puțin dezvoltate componente ale lanțului american de aprovizionare.

La scurt timp după aceea, compania a anunțat construirea celei mai mari instalații de metalizare a pământurilor rare grele din afara Chinei.

Facilitatea este proiectată să producă anual aproximativ 30 de tone de disprosiu metalic și 15 tone de terbiu metalic. Instalația va fi construită inițial la Saskatoon, în colaborare cu Saskatchewan Research Council, după care va fi transferată la centrul operațional REAlloys din Euclid, statul Ohio, unde va alimenta liniile de producție pentru aliaje și magneți permanenți.

În avalul lanțului industrial, REAlloys a semnat un acord strategic cu producătorul JS Link pentru dezvoltarea uneia dintre primele platforme complet integrate de producție a magneților permanenți fără materiale provenite din China. Parteneriatul reunește exploatarea materiilor prime, separarea, metalizarea, producția de aliaje și fabricarea magneților într-o singură strategie industrială nord-americană.

Amploarea proiectului este reflectată și de structura conducerii companiei, în care se regăsesc foști oficiali militari, experți în apărare, diplomați și specialiști în finanțe.

Consiliul de administrație este condus de Stephen duMont, președinte GM Defense și fost director executiv la Raytheon Technologies. Din conducere mai fac parte generalul Jack Keane, fost adjunct al șefului Statului Major al Armatei SUA, Joe Kasper, fost șef de cabinet al secretarului american al Apărării, fostul ambasador canadian la Washington David MacNaughton, fostul premier al provinciei Saskatchewan Brad Wall și Bob Foresman, fost vicepreședinte UBS Investment Bank.

În paralel, și alte companii americane accelerează investițiile în acest domeniu. MP Materials își extinde activitatea dincolo de minerit și dezvoltă producția internă de magneți permanenți, iar Rio Tinto își mărește expunerea la mineralele critice, inclusiv pământuri rare și litiu.

Companii industriale precum Honeywell și Caterpillar utilizează deja tehnologii bazate pe pământuri rare în sectoarele aerospațial, apărare, automatizare și echipamente industriale. În contextul restricțiilor impuse de China, securizarea lanțurilor de aprovizionare devine o prioritate strategică pentru întreaga industrie americană.

Pe măsură ce producția comercială se apropie, iar investițiile private completează finanțările guvernamentale, competiția dintre Statele Unite și China se mută din zona deciziilor politice în cea a capacităților industriale. Obiectivul este ca SUA să poată controla întregul lanț valoric al pământurilor rare, de la extracție și procesare până la fabricarea produselor finale, reducând dependența de importurile din China.