România și Serbia fac un pas important pentru Porțile de Fier III. Bolojan: „Energia a devenit un aspect de securitate”

România și Serbia au făcut un nou pas în consolidarea cooperării din domeniul energetic, după semnarea unui memorandum de înțelegere privind schimbul de informații referitoare la proiectul hidroenergetic Djerdap III, cunoscut în România drept Porțile de Fier III. Documentul deschide calea unei colaborări tehnice mai strânse între cele două state și urmărește evaluarea impactului, beneficiilor și condițiilor în care investiția ar putea fi dezvoltată.

Proiectul este considerat unul strategic atât pentru securitatea energetică regională, cât și pentru integrarea unei cantități mai mari de energie regenerabilă în sistemele electrice ale celor două țări.

Memorandumul a fost semnat joi, în contextul cooperării energetice dintre București și Belgrad. Potrivit autorităților, documentul are rolul de a facilita schimbul de informații și cooperarea tehnică privind proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Djerdap III.

Premierul interimar și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a declarat că analiza proiectului este necesară în contextul provocărilor cu care se confruntă sectorul energetic.

„Memorandumul pe care l-am semnat astăzi creează cadrul necesar pentru un schimb de informații privind proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Djerdap 3 și pentru a înțelege exact ce beneficii poate aduce, dar și ce impact poate avea. Avem nevoie de această abordare pentru că energia a devenit un aspect de securitate, de competitivitate economică și, în final, de nivel de trai. Prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetățeni”, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, centralele cu acumulare prin pompaj pot juca un rol esențial într-un sistem energetic în care energia regenerabilă ocupă o pondere tot mai mare.

„Centralele cu acumulare prin pompaj pot avea un rol important în această ecuație. Ele pot stoca energie atunci când există surplus și o pot pune la dispoziția sistemului atunci când este nevoie. Pe scurt, pot contribui la stabilitatea rețelei și la folosirea mai eficientă a energiei pe care o producem”.

Șeful Guvernului a precizat că România va analiza în detaliu condițiile în care proiectul ar putea fi implementat, astfel încât dezvoltarea acestuia să nu afecteze infrastructura hidroenergetică deja existentă și să respecte condițiile de mediu și navigație.

„Djerdap 3 este, din această perspectivă, un proiect care merită analizat cu toată seriozitatea. Pentru România este important ca dezvoltarea sa să fie compatibilă cu funcționarea și producția de energie de la Porțile de Fier 1 și 2, să asigure protejarea zonelor riverane din România și Bulgaria și să țină cont de navigația pe Dunăre”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că România și Serbia au deja o colaborare îndelungată în domeniul energetic, iar experiența acumulată în exploatarea sistemului Porțile de Fier reprezintă o bază solidă pentru noi investiții comune.

„România își dorește o cooperare mai strânsă cu Serbia în domeniul energiei. Suntem vecini, avem infrastructură comună, avem interese comune și ne confruntăm cu multe dintre aceleași provocări. Este firesc să căutăm împreună soluții care cresc securitatea energetică și competitivitatea economilor noastre. (…) Experiența de la Porțile de Fier ne arată că România și Serbia știu să lucreze împreună în proiecte energetice importante”, a conchis Bolojan.

La ceremonia de semnare a memorandumului a participat și ministrul sârb al Mineritului și Energiei, Dubravka Đedović Handanović, care a evidențiat colaborarea de peste șase decenii dintre cele două state în domeniul hidroenergetic.

„Această comisie comună, tehnică, a avut până la ora actuală 104 sesiuni, cea mai recentă având loc în septembrie 2025, lucru care sublinează, încă o dată, continuitatea și cooperarea noastră îndelungată în sectorul energetic”, a declarat oficialul sârb.

Potrivit acesteia, noua centrală cu acumulare prin pompaj ar putea deveni un proiect strategic pentru întreaga regiune.

„Acest proiect, care reprezintă subiectul întâlnirii noastre de astăzi, centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Djerdap 3, reprezintă o inițiativă strategică care va plasa regiunea noastră într-o poziție mult mai avantajoasă pe piața din Europa de Est. Această hidrocentrală va putea integra o capacitate mai mare de energie regenerabilă, sprijinând astfel tranziția energetică și promovarea unui sector energetic mai curat.”

Ministrul sârb a afirmat că investiția ar putea avea o importanță continentală.

„Atunci când va fi construită Djerdap 3 va deveni cea mai mare facultate de stocare în această parte a Europei, dacă nu chiar cea mai mare din Europa.”

Belgradul și-a exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziția autorităților române toate datele tehnice necesare și de a discuta o eventuală implicare directă a României în proiect.

„Suntem încântați să putem pune la dispoziție toate informațiile relevante și rămânem deschiși la potențialul interes al României de a participa direct la acest proiect.”

În cadrul întâlnirii au fost abordate și alte proiecte energetice comune. Oficialii sârbi au prezentat stadiul interconectorului de gaze dintre România și Serbia, care va avea o capacitate anuală de cel puțin 1,6 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Serbia estimează că va finaliza în următoarele zece luni tronsonul de 31,6 kilometri dintre Mokrin și frontiera cu România.

În paralel, cele două state urmăresc extinderea interconectărilor electrice prin coridorul transbalcanic, investiție care ar putea adăuga aproximativ 500 MW capacitate de transfer.