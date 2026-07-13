Franța oprește temporar trei reactoare nucleare din cauza caniculei. Alte șapte ar putea funcționa la capacitate redusă

Canicula care afectează Franța obligă compania de stat EDF să reducă temporar producția de energie nucleară. Trei reactoare au fost oprite, iar alte șapte ar putea funcționa la capacitate redusă pentru respectarea normelor de protecție a mediului.

Compania franceză de stat EDF a anunțat că a oprit temporar trei reactoare nucleare, în timp ce alte șapte ar putea fi nevoite să își adapteze puterea de producție pe măsură ce valul de căldură continuă.

Potrivit companiei, măsura este necesară pentru respectarea reglementărilor de mediu, care limitează evacuarea în râuri a apei folosite pentru răcirea reactoarelor atunci când temperaturile apei sunt deja ridicate.

Reprezentanții EDF au subliniat că oprirea reactoarelor nu are legătură cu siguranța instalațiilor.

„Nu există niciun risc privind siguranța nucleară. Reactoarele pot funcționa în condiții de temperaturi ridicate. Aceste limite sunt impuse pentru protejarea florei și faunei acvatice”, a transmis compania.

În prezent sunt oprite:

Unitatea 2 de la Golfech, cu o capacitate de 1.300 MW;

Unitatea 3 de la Bugey, cu o capacitate de 900 MW;

Unitatea 2 de la Chooz, cu o capacitate de 1.450 MW.

Cele trei reactoare însumează o capacitate de aproximativ 3,65 GW, echivalentul a aproape 6% din capacitatea totală instalată a parcului nuclear francez, estimată la aproximativ 61 GW.

EDF a precizat că durata opririlor va depinde de evoluția condițiilor meteorologice. Conform estimărilor actuale, reactorul de la Bugey ar urma să fie repornit pe 19 iulie, cel de la Golfech pe 22 iulie, iar reactorul de la Chooz pe 25 iulie.

Compania a avertizat că alte șapte reactoare nucleare ar putea fi nevoite să își adapteze nivelul de producție pe parcursul zilei pentru a respecta limitele impuse privind temperatura apei evacuate în râuri.

În același timp, Ministerul Economiei din Franța a acordat o derogare temporară pentru centrala de la Bugey, permițând depășirea limitelor privind încălzirea fluviului Ron până la 20 iulie, pentru a asigura securitatea sistemului energetic.

Compania susține că impactul secetei și al valurilor de căldură asupra producției nucleare rămâne limitat. Potrivit datelor EDF, din anul 2000 până în prezent, pierderile de producție cauzate de temperaturile ridicate ale râurilor și de debitele scăzute au reprezentat, în medie, doar 0,3% din producția anuală de energie nucleară a Franței.

Pentru a face față efectelor schimbărilor climatice, EDF derulează un plan de adaptare estimat la 8,7 miliarde de euro în următorii 15 ani.

Programul include investiții pentru creșterea rezilienței centralelor nucleare în perioadele de caniculă, modernizarea infrastructurii hidroenergetice și consolidarea rețelelor electrice din teritoriile insulare. Printre soluțiile analizate se numără răcirea suplimentară a apei evacuate din sistemele de răcire înainte de deversarea acesteia în mediul înconjurător, tehnologie deja utilizată la centrala nucleară Civaux.