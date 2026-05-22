Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, considerat strategic de Comisia Europeană. Bruxelles-ul cere însă verificări suplimentare privind securitatea nucleară

În același timp, oficialii europeni avertizează că proiectul trebuie analizat suplimentar din perspectiva diferențelor dintre standardele americane și cele europene privind securitatea nucleară, având în vedere că tehnologia utilizată este dezvoltată în Statele Unite.

Documentul MAE a fost redactat după o reuniune desfășurată pe 7 mai, la Luxemburg, între reprezentanți ai României și experți ai Comisiei Europene. Sinteza discuțiilor a fost transmisă pe 13 mai către premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul de Externe Oana Țoiu, Administrația Prezidențială, mai mulți oficiali guvernamentali și conducerea Nuclearelectrica.

La doar două zile după transmiterea raportului, Ilie Bolojan a lansat primele critici publice la adresa proiectului de la Doicești. Ulterior, premierul interimar a declarat că proiectul „are niște probleme pe care nu le putem nega”, subliniind că statul trebuie să protejeze banii publici și să susțină doar investiții care pot fi susținute economic.

Declarațiile au provocat reacții dure în interiorul coaliției, inclusiv din partea liderului PSD, Sorin Grindeanu, care l-a acuzat pe Bolojan că afectează companii strategice ale statului și pune sub semnul întrebării un proiect asociat parteneriatului strategic dintre România și SUA.

Potrivit documentului citat, la reuniunea de la Luxemburg au participat reprezentanți ai companiei de proiect ROPower, ai Nuclearelectrica și ai Ministerului Energiei, în timp ce partea europeană a fost reprezentată de oficiali ai Comisiei Europene, inclusiv din cadrul DG ENER și Euratom Supply Agency.

Discuțiile au vizat stadiul actual al proiectului SMR de la Doicești și pregătirea notificării oficiale prevăzute de Articolul 41 din Tratatul Euratom, procedură obligatorie prin care statele membre notifică Executivul european cu privire la investițiile nucleare.

Conform documentului redactat de partea română, „discuțiile au confirmat interesul major al Comisiei pentru evoluția proiectului, considerat unul dintre cele mai avansate proiecte SMR din Europa și, posibil, primul de acest tip care va intra efectiv în procedura formală de evaluare prevăzută de Tratatul Euratom”.

Proiectul de la Doicești presupune construirea unei centrale nucleare cu șase module NuScale, fiecare având o capacitate de 77 MWe, ceea ce ar însemna o putere instalată totală de 462 MWe.

Noua centrală ar urma să fie amplasată pe terenul fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești, într-un proces de tranziție energetică ce urmărește înlocuirea producției poluante cu energie nucleară de nouă generație.

Estimările prezentate experților europeni arată că proiectul ar putea crea aproximativ 200 de locuri de muncă permanente, circa 1.500 de locuri de muncă în etapa de construcție și alte aproximativ 2.300 de locuri de muncă în activități industriale și de manufactură. Autoritățile române estimează și o reducere anuală a emisiilor de CO2 de aproximativ 2,4 milioane de tone.

Deși proiectul este considerat strategic, oficialii europeni au ridicat și una dintre cele mai sensibile probleme ale investiției: compatibilitatea dintre normele americane și cele europene de securitate nucleară.

Potrivit documentului MAE, experții Comisiei Europene au insistat asupra necesității unei analize aprofundate privind diferențele dintre procedurile utilizate de autoritatea nucleară americană NRC și cerințele aplicabile în Uniunea Europeană.

Partea română a transmis că această analiză este deja în desfășurare și că în proces sunt implicate atât CNCAN, cât și NRC, pentru identificarea eventualelor diferențe dintre cele două sisteme de reglementare.

Compania ROPower susține că proiectul utilizează tehnologia NuScale, prezentată drept prima tehnologie SMR aprobată de autoritatea americană de reglementare nucleară.

O altă temă importantă discutată la Luxemburg a vizat lanțul de aprovizionare și implicarea industriei europene în dezvoltarea proiectului.

Reprezentanții Comisiei Europene au transmis că proiectele bazate pe tehnologii non-europene trebuie să demonstreze beneficii concrete pentru industria Uniunii Europene și pentru autonomia industrială europeană în domeniul nuclear.

Înainte ca proiectul să poată avansa către aprobare, România trebuie să respecte mai multe proceduri europene, inclusiv notificări legate de acordurile internaționale, garanțiile nucleare, depozitarea deșeurilor radioactive, evacuările radioactive și contractele de aprovizionare în relația cu Euratom Supply Agency.

Oficialii europeni au atras atenția și asupra momentului în care trebuie depusă notificarea oficială, avertizând că dosarul trebuie transmis doar atunci când proiectul ajunge într-un stadiu suficient de matur, pentru a evita întârzieri provocate de solicitări repetate de clarificări tehnice.

Raportul MAE concluzionează că întâlnirea de la Luxemburg și-a atins obiectivele, iar echipa ROPower a prezentat proiectul „într-o manieră profesionistă și bine structurată”, atât din punct de vedere tehnic, cât și procedural.

Documentul mai arată că oficialii europeni și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul tehnic cu partea română și de a organiza noi reuniuni dedicate securității nucleare, aprovizionării și etapelor procedurale ale proiectului de la Doicești.