Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat ferm în contextul dezbaterilor publice privind proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, după ce a fost criticat de reprezentanți ai PSD. Acesta a subliniat că poziția sa nu pune în discuție parteneriatul strategic cu Statele Unite și nici obiectivul investițiilor în tehnologie energetică, ci vizează exclusiv modul de implementare a proiectului.

„Are niște probleme pe care nu le putem nega”, a spus Bolojan.

Bolojan a explicat că în spațiul public au fost „amestecate” trei dimensiuni diferite ale subiectului:

relația strategică România–SUA

transferul de tehnologie către România

implementarea efectivă a proiectului SMR Doicești

În opinia sa, fiecare dintre aceste componente trebuie analizată separat pentru a evita interpretări eronate și tensiuni politice inutile.

Oficialul a reafirmat sprijinul pentru direcțiile strategice majore ale României, inclusiv dezvoltarea de capacități energetice moderne și accesibile.

În același timp, premierul interimar a atras atenția că proiectul SMR de la Doicești ridică anumite probleme care nu pot fi ignorate. Acesta a precizat că evaluarea realistă a progresului și a riscurilor este necesară pentru orice investiție de amploare.

Bolojan a făcut referire la necesitatea de a compara proiecte similare din sectorul energetic și de a învăța din experiențele anterioare, pentru a evita blocaje sau întârzieri costisitoare.

Un punct central al declarațiilor sale a fost responsabilitatea fiscală. Bolojan a subliniat că orice proiect major trebuie evaluat și prin prisma sustenabilității financiare și a capacității reale de finalizare.

„Gândiți-vă și la centrala de la Iernut, de exemplu, și să comparăm planurile. Cred că suntem conștienți că, în domeniul parteneriatului cu SUA, nu există oameni care nu susțin planul de a avea energie ieftină în România. Este un plan pe care eu și PNL îl susținem – atât cel legat de parteneriatul strategic, cât și cel al energiei ieftine. Al doilea plan este cel legat de transferul de tehnologii. România are nevoie de transfer de tehnologii. Dar al treilea plan nu îl putem nega: proiectul propriu-zis. Și, așa cum am precizat legat de acest proiect de la Doicești, el are niște probleme pe care nu le putem nega. Timpul va confirma dacă am dreptate sau nu”, a spus premierul interimar, vineri, într-o conferință de presă la Focșani.

Declarațiile vin după ce lideri social-democrați au criticat pozițiile exprimate anterior de Bolojan, susținând că acestea ar putea afecta parteneriatul strategic cu Statele Unite. În paralel, au existat discuții și în spațiul public privind viabilitatea proiectului SMR Doicești și impactul său asupra strategiei energetice a României.

Disputa privind proiectul SMR Doicești evidențiază tensiunea dintre obiectivele strategice pe termen lung și necesitatea unei implementări riguroase a investițiilor publice. Ilie Bolojan mizează pe o abordare pragmatică, bazată pe evaluarea realistă a proiectelor și protejarea interesului financiar al statului.