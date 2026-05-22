Ilie Bolojan a afirmat că desemnarea unui nou Executiv trebuie făcută cât mai rapid, în contextul în care România traversează o perioadă economică complicată și are nevoie de decizii administrative importante. Liderul PNL a precizat că președintele Nicușor Dan va decide momentul nominalizării unui premier sau dacă vor exista noi consultări politice.

„Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine”, a declarat, vineri, premierul interimar, Ilie Bolojan.

Premierul interimar a avertizat că perioada prelungită de incertitudine politică începe să afecteze funcționarea aparatului administrativ și ritmul adoptării unor măsuri importante pentru economie.

Potrivit acestuia, există riscuri serioase inclusiv în ceea ce privește fondurile europene, dacă în perioada următoare nu vor putea fi adoptate acte normative necesare pentru continuarea investițiilor și a proiectelor finanțate din bani europeni.

Declarațiile premierului interimar vin după ce Comisia Europeană a redus puternic estimarea de creștere economică pentru România în 2026, de la 1,1% la doar 0,1%. În același timp, prognoza privind inflația pentru finalul anului a fost majorată la 7%, peste estimările anterioare și peste media europeană.

Ilie Bolojan a afirmat că efectele conflictelor internaționale și ale scumpirii energiei au influențat negativ toate economiile europene, inclusiv economia României.

„Era evident că ceea ce s-a întâmplat de la finalul lunii februarie, prin războiul din Golf va avea nişte efecte în economiile din toată lumea”, a afirmat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că majorarea costurilor la energie și combustibili a contribuit la încetinirea economiei și la menținerea unei inflații ridicate.

„Este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind și la creșterea inflației”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a susținut că prognozele economice formulate la începutul anului nu au anticipat agravarea tensiunilor geopolitice și comerciale internaționale.

„Prognozele de reducere a inflației nu s-au respectat așa cum au fost gândite la început de an, nefiind luată în calcul această situație excepțională”, a afirmat Bolojan.

Liderul PNL a făcut referire atât la războiul din Ucraina, cât și la disputele comerciale dintre marile blocuri economice, despre care spune că afectează perspectivele de creștere economică la nivel internațional.

„Ceea ce se întâmplă în continuare legat de războiul din Ucraina și de problemele tarifare dintre blocurile economice mari nu este de natură să antreneze creșterea economică”, a declarat premierul.

În același timp, Comisia Europeană estimează că state precum Polonia, Bulgaria sau Ungaria vor înregistra în 2026 creșteri economice de peste 2%, într-un context regional în care România riscă stagnarea economică.

Premierul interimar a declarat că actualele dificultăți economice nu sunt generate doar de contextul internațional, ci și de dezechilibrele acumulate în economia României în ultimii ani.

„Nu trebuie să ne ascundem, este o reașezare a economiei românești. Ani de zile am funcționat cu niște deficite foarte mari. Practic, am aruncat bani în piață”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a afirmat că o mare parte din fondurile introduse în economie au mers către consum și au alimentat importurile și deficitele comerciale, fără să producă o creștere economică proporțională.

„Cu toate că am aruncat miliarde în piață, creșterea economică în 2023, 2024 și 2025 nu a fost pe măsura banilor aruncați în piață, pentru că erau în principal bani duși pe consum, care au avut efecte de creștere a deficitelor comerciale și a importurilor”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a insistat asupra importanței menținerii echilibrelor bugetare și a păstrării unui rating de țară stabil pentru menținerea încrederii investitorilor.

„Este foarte important să ne păstrăm echilibrele bugetare pentru ca ratingul țării noastre să fie predictibil și pentru ca încrederea investitorilor să rămână la un nivel rezonabil”, a declarat acesta.

Ilie Bolojan a vorbit și despre investițiile finanțate din fonduri europene, precizând că bugetul de investiții din acest an reprezintă 8% din PIB, cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

„Bugetul de investiții anul acesta este de 8% din PIB, cel mai mare buget de investiții ca pondere din ultimii ani, datorită componentei de fonduri europene”, a spus premierul.

În analiza privind perspectivele economiei românești, Ilie Bolojan a atras atenția că România trebuie să reducă presiunea costurilor energetice pentru a rămâne competitivă în regiune.

„Prețul energiei nu este doar o componentă socială pentru familii, ci are și o componentă importantă pe competitivitate”, a declarat Bolojan.

Premierul interimar a vorbit și despre deficitul de forță de muncă, susținând că România se află printre ultimele state europene în ceea ce privește participarea populației active pe piața muncii.

„Suntem pe penultimul loc în Europa ca număr de cetățeni în piața muncii din populația activă a României”, a spus premierul interimar.

Potrivit lui Ilie Bolojan, fără creșterea productivității și fără extinderea numărului de persoane active în economie, România va întâmpina dificultăți în susținerea dezvoltării economice și a cheltuielilor publice.

