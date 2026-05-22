Premierul interimar Ilie Bolojan a reamintit vineri, 22 mai 2026, că joi s-a semnat acordul SAFE între România și Comisia Europeană, un document de o importanță strategică deosebită care oferă țării noastre acces direct la un împrumut masiv în valoare de 16,68 miliarde de euro.

Fondurile substanțiale vor fi direcționate către investiții esențiale în domeniul apărării, în infrastructura strategică națională și în dezvoltarea accelerată a tuturor capacităților de producție autohtone.

Ilie Bolojan a evidențiat, într-o postare pe Facebook, cinci avantaje majore ale acestui mecanism financiar, subliniind în primul rând dotarea armatei române cu tehnică militară de ultimă generație, realizată strict pe baza planurilor de înzestrare întocmite de specialiștii militari.

Această măsură va transforma România într-o țară mult mai sigură și va crește semnificativ interoperabilitatea în cadrul structurilor NATO, asigurând astfel un Flanc Estic mult mai consolidat.

Un alt beneficiu financiar crucial menționat de șeful interimar al Executivului este reducerea costurilor de finanțare la jumătate comparativ cu condițiile aspre existente în prezent pe piața liberă. Ilie Bolojan a explicat deschis că reducerea cheltuielilor destinate apărării nu va fi posibilă în următorii ani din cauza conflictului armat din Ucraina.

În plus, acesta a adăugat că împrumuturile viitoare sunt absolut inevitabile pentru a putea acoperi eficient toate deficitele bugetare acumulate în perioada anterioară. Totuși, acest credit deosebit de avantajos, garantat integral de Comisia Europeană, aduce dobânzi reduse la jumătate, o perioadă extinsă de grație de 10 ani și un termen generos de rambursare stabilit la 40 de ani.

De asemenea, acordul SAFE asigură o finanțare vitală pentru finalizarea infrastructurii rutiere din nord-estul țării.

Ilie Bolojan a detaliat că peste 4 miliarde de euro vor fi direcționate direct către tronsoanele importante de autostradă Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni, subliniind că, fără acest sprijin masiv, proiectele majore ale Moldovei nu ar fi avut deloc surse sigure de finanțare.

Această conectivitate modernă va susține puternic dezvoltarea regională și va strânge legăturile economice cu Republica Moldova și Ucraina.

Premierul interimar a vorbit pe larg și despre transferul tehnologic de anvergură și despre integrarea industriei românești în lanțul valoric european de apărare. O condiție de bază a viitoarelor contracte comerciale impune ca peste jumătate din componente să fie produse în România, generând noi investiții și locuri de muncă sigure.

În final, Ilie Bolojan a explicat că această inițiativă extinsă va revitaliza fabricile de stat și firmele private din țară, mulțumind tuturor celor care au muncit intens pentru realizarea acestui parteneriat european istoric.

Indicator Strategic Detalii și Specificații Tehnice ale Acordului SAFE Impact și Obiective Principale Valoare Totală Pachet 16,68 miliarde de euro Finanțare garantată integral de Comisia Europeană. Condiții de Creditare Dobândă redusă cu 50% față de piață | 10 ani grație | 40 ani rambursare Sustenabilitate fiscală și acoperirea eficientă a deficitelor. Infrastructură Rutieră Peste 4 miliarde de euro alocate direct Finalizarea tronsoanelor Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni. Modernizare Militară Achiziții conform planurilor de înzestrare ale armatei Creșterea interoperabilității NATO și consolidarea Flancului Estic. Localizare Industrială Minimum 50% din componente produse în România Transfer tehnologic, mentenanță locală și noi locuri de muncă. Sursă Date / Autoritate Declarație oficială Executiv (Premier interimar Ilie Bolojan) Transparență decizională și validare instituțională.

„Ieri s-a semnat acordul SAFE dintre România și Comisia Europeană. România va avea acces la un împrumut de 16,68 miliarde de euro pentru investiții în apărare, infrastructură strategică și dezvoltarea capacităților de producție din țară. 5 avantaje majore pentru țara noastră: 1. Dotarea armatei române cu tehnică de ultimă generație, pe baza planurilor de înzestrare întocmite de militari. România va fi o țară mai sigură. Cu dotări similare celorlalte armate din NATO, crește interoperabilitatea în cadrul alianței, pentru un Flanc Estic mai consolidat. 2. Costuri reduse la jumătate pentru acest împrumut, comparativ cu condițiile de piață la care ne împrumutăm. Nu vom putea să reducem cheltuielile pentru apărare în următorii ani, din cauza războiului din Ucraina. De asemenea, nu vom putea evita să ne mai împrumutăm în anii următori, având de acoperit deficitele acumulate în ultimii ani. Pentru acest împrumut, garantat de Comisia Europeană, dobânzile sunt la jumătate față de cele la care ne împrumutăm în prezent, perioada de grație este de 10 ani, iar cea de rambursare de 40 de ani. 3. Finanțare pentru finalizarea autostrăzilor din nord-estul României. Peste 4 miliarde de euro sunt direcționate către tronsoanele de autostradă Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni. Fără acest credit, nu am fi avut finanțare pentru autostrăzile Moldovei. Conectivitatea este o condiție de bază pentru dezvoltarea regiunilor, iar finalizarea lucrărilor la cele două tronsoane va susține dezvoltarea jumătății de nord a României și relațiile economice cu Republica Moldova și Ucraina. 4. Transfer de tehnologie în țară și integrarea în lanțul valoric al industriei europene de apărare. O condiție importantă a contractelor de achiziție este ca mai mult de jumătate dintre componente să fie produse în România. Asta înseamnă transfer de tehnologie, investiții și capacitatea de a asigura mentenanța tehnicii militare în țară. 4. Refacerea industriei de apărare din țară. O parte din investiții se vor realiza prin asocierea cu firmele de stat din subordinea Ministerului Economiei, iar o altă parte cu firme private românești sau prin investițiile directe ale marilor producători europeni în România. Aceste investiții vor pune în valoare vechea bază industrială, care nu era valorificată, și vor crea noi locuri de muncă în zonele unde se vor localiza investițiile. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat în ultimele luni pentru ca acest acord să devină realitate. Miza acestui program nu este doar securitatea României, ci și capacitatea noastră de a produce mai mult aici, acasă, în parteneriat cu industria europeană”, a scris premierul interimar Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Comisia Europeană a finalizat joi, 21 mai 2026, procedura de semnare a Acordului de împrumut SAFE cu România, document semnat săptămâna trecută de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi transmis ulterior la Bruxelles.

Prin acest acord, România va avea acces la o finanţare europeană de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul instrumentului SAFE, după Polonia. Programul este destinat investiţiilor majore în apărare, infrastructură strategică şi consolidarea industriei europene de apărare, arată Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiţii avantajoase, pentru investiţii urgente în securitate şi apărare. Pentru România, finanţarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată şi proiecte de transport cu relevanţă strategică.

Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde de euro pentru infrastructura de transport rutier de interes naţional, diferenţa fiind destinată proiectelor de înzestrare şi infrastructură din zona de apărare şi securitate.