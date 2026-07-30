Noua hartă economică a Europei: țările mici care au depășit marile puteri ale continentului

Economiile europene cu cea mai rapidă creștere în trimestrul al doilea din 2026. Irlanda, Lituania și Suedia au avut cele mai mari avansuri

Produsul Intern Brut al zonei euro a avut o evoluție peste așteptări în trimestrul al doilea din 2026, însă datele publicate evidențiază diferențe tot mai mari între performanțele economiilor europene. În timp ce unele state au înregistrat creșteri importante, altele au rămas aproape de stagnare.

Economia zonei euro era estimată să își reducă ritmul de creștere în perioada aprilie-iunie 2026, după o evoluție modestă în primele trei luni ale anului. Datele preliminare publicate de Eurostat au indicat însă o creștere a PIB-ului de 0,4% comparativ cu trimestrul precedent, peste estimările economiștilor, care anticipau un avans de 0,2%.

La nivelul Uniunii Europene, ritmul de creștere a ajuns la 0,5%, după un avans de doar 0,1% în trimestrul anterior. Comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, economia zonei euro a crescut cu 1,0%, iar economia Uniunii Europene cu 1,2%.

Datele arată o reziliență mai mare a economiei europene în fața presiunilor generate de costurile ridicate ale energiei și de incertitudinile geopolitice. Totuși, evoluția generală ascunde diferențe semnificative între statele membre, unele economii având o dinamică mult mai puternică decât altele, potrivit Euronews.

„Economia zonei euro a depășit cu mult consensul în trimestrul al doilea și a fost chiar mai puternică decât previziunile noastre peste consens, în ciuda șocului prețurilor la energie declanșat de războiul dintre SUA și Iran”, a comentat Claus Vistesen, economist șef al zonei euro la Pantheon Macroeconomics.

Dintre statele care au publicat deja datele pentru trimestrul al doilea, Irlanda a avut cea mai puternică evoluție, cu o creștere trimestrială a PIB-ului de 3,9%. Potrivit calculelor Pantheon Macroeconomics, această revenire a contribuit cu 0,1 puncte procentuale la creșterea totală a zonei euro.

Pe următoarele poziții s-au aflat Lituania, cu un avans economic de 1,7%, și Suedia, cu o creștere de 1,4%. Aceste rezultate au plasat cele trei economii printre cele mai dinamice din Europa în perioada analizată. Și statele din sudul Europei au avut evoluții pozitive. Portugalia a raportat o creștere trimestrială de 0,8%, iar Spania a continuat să înregistreze o performanță superioară față de alte economii mari ale zonei euro, cu un avans al PIB-ului de 0,7%.

În partea opusă a clasamentului, Belgia și Austria nu au înregistrat creștere economică în trimestrul al doilea. Germania, Franța și Italia au avut evoluții pozitive, însă într-un ritm mai redus față de perioada precedentă.

Economia Germaniei, cea mai mare din Europa, a crescut cu 0,2% în trimestrul al doilea din 2026. Ritmul a fost mai redus față de creșterea de 0,4% înregistrată în primul trimestru, dar a depășit estimarea pieței, care indica un avans de 0,1%.

Vistesen de la Pantheon Macroeconomics a declarat că datele indică „o imagine de rezistență în prima jumătate a anului”, susținută și de revizuiri pozitive ale rezultatelor din trimestrele anterioare.

Structura creșterii economice germane a arătat însă o dependență mai mare de cererea externă. „Exporturile nete au fost principalul motor al creșterii PIB-ului în trimestrul al doilea, în timp ce consumul a încetinit, iar investițiile au scăzut”, a declarat Vistesen.

Franța a revenit pe creștere după contracția din trimestrul precedent, PIB-ul avansând cu 0,2%. Evoluția pozitivă a fost însă însoțită de unele dificultăți legate de investiții.

„Revenirea creșterii PIB-ului este încurajatoare, dar detaliile sunt mai puțin încurajatoare, în special în cazul investițiilor”, a declarat Vistesen, referindu-se la nivelul redus al cheltuielilor de capital.

Spania a continuat să se remarce printre economiile importante ale zonei euro. PIB-ul a crescut cu 0,7%, menținând tendința de depășire a altor piețe europene similare.

„Economia spaniolă pare să fi fost neafectată de șocul energetic până acum”, a declarat Ankita Amajuri, economist pentru Europa la Pantheon Macroeconomics.

Creșterea consumului gospodăriilor, exporturile stabile, măsurile fiscale și dezvoltarea capacităților de producție a energiei regenerabile au contribuit la limitarea efectelor creșterii prețurilor la energie.

Italia a înregistrat o creștere de 0,2%, după un avans de 0,3% în trimestrul anterior, dar rezultatul a fost peste estimarea de 0,1%.

„Economia Italiei este mai vulnerabilă la creșterea recentă a prețurilor la energie decât cea a Spaniei”, a avertizat Amajuri, menționând expunerea mai ridicată a economiei italiene la costurile energetice.

Rezultatele din trimestrul al doilea indică o zonă euro mai solidă decât anticipau numeroși economiști la începutul perioadei analizate. În același timp, datele arată o diferențiere tot mai clară între economiile europene.

Irlanda a avut cea mai rapidă creștere trimestrială, Spania a rămas una dintre cele mai performante economii mari, în timp ce Germania, Franța și Italia au avut evoluții mai moderate.

În paralel cu revenirea economică, presiunile asupra prețurilor au început să se intensifice în anumite state europene. Primele date privind inflația pentru luna iulie indică o creștere a ritmului de majorare a prețurilor.

Pantheon Macroeconomics estimează că inflația generală din Germania a ajuns la aproximativ 2,7% în iulie, comparativ cu 2,3% în iunie, după ce datele regionale au indicat creșteri mai puternice ale prețurilor în Bavaria, Renania de Nord-Westfalia, Saxonia și Hessa.

Spania a raportat, de asemenea, o accelerare a inflației. Datele preliminare au arătat o creștere anuală a prețurilor de consum de 3,5% în iulie, față de 3,2% în iunie, cel mai ridicat nivel din mai 2024. Inflația de bază, care exclude energia și alimentele neprocesate, a urcat ușor la 3,0%.

Atenția economiștilor se îndreaptă către datele privind inflația din zona euro, publicate joi, estimările indicând o creștere a inflației anuale la 2,9% în iulie, față de 2,8% în luna precedentă.

Dacă aceste evoluții vor continua, Banca Centrală Europeană ar putea menține deschisă posibilitatea unei noi majorări a dobânzii după perioada de vară.