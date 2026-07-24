Franța și Spania, sub asediul flăcărilor. Zeci de mii de oameni au fost evacuați

Incendiile de vegetație de amploare continuă să afecteze sud-vestul Franței și centrul Spaniei, unde autoritățile au fost nevoite să dispună evacuări masive și să mobilizeze resurse suplimentare pentru limitarea extinderii focarelor.

În Franța, forțele militare s-au alăturat operațiunilor desfășurate în apropierea orașului Bordeaux, după ce incendiile au determinat aproximativ 110.000 de persoane să își părăsească locuințele în sud-vestul țării.

În Spania, autoritățile gestionează o situație de urgență națională, după ce incendiile din apropierea Madridului și din zona Ávila au dus la evacuarea sau restricționarea deplasării pentru aproximativ 60.000 de persoane. Unitățile militare au preluat un rol important în operațiunile de intervenție, în timp ce temperaturile ridicate și vânturile puternice au favorizat propagarea incendiilor.

În Franța, unul dintre cele mai extinse incendii a ajuns la periferia orașului Bordeaux, crescând numărul total al persoanelor evacuate din zonele afectate. Focul a izbucnit în apropiere de Cap Ferret, la aproximativ 60 de kilometri de Bordeaux, și a afectat deja 125 de kilometri pătrați de teren.

Zeci de mii de locuitori au fost evacuați anterior din peninsula turistică Cap Ferret, situată pe coasta Atlanticului. Aproximativ 1.500 de persoane au părăsit zona pe mare, folosind taxiuri acvatice și feriboturi pentru a ajunge în Arcachon.

Premierul Franței a solicitat sprijinul armatei pentru susținerea echipelor de pompieri implicate în operațiunile de stingere. În departamentul Gironde, 44.000 de persoane au fost evacuate, 53 de locuințe și un camping fiind distruse de incendiu. De asemenea, 42 de pompieri au fost răniți în timpul intervențiilor.

În departamentul vecin Landes, alte 23.000 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu care a afectat o suprafață de 25 de kilometri pătrați și care a continuat să evolueze fără a fi complet controlat.

„Este destul de impresionant și chiar înfricoșător”, a spus Laurent Moretti, un locuitor din Arès. „O evacuare de o asemenea amploare nu a mai avut loc niciodată. Tot ce sperăm cu adevărat este ca pompierii să poată controla rapid situația.”

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a precizat că în Franța sunt active 32 de incendii, iar peste 50.000 de hectare au fost afectate de la începutul anului, o suprafață aproape triplă față de totalul înregistrat anul trecut.

În Spania, guvernul a declarat pentru prima dată stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație. Ministrul de Interne a preluat coordonarea directă a resurselor implicate în combaterea incendiilor, iar Unitatea Militară de Urgență conduce operațiunile terestre.

Situația este complicată de valul de căldură care a adus temperaturi de peste 39°C, precum și de intensificarea vânturilor, factori care au contribuit la extinderea mai multor focare.

Două incendii importante izbucnite la vest de Madrid s-au unit într-un singur front de foc, afectând 30 de kilometri pătrați și determinând evacuarea a 18.000 de persoane. În zona Ávila, un alt incendiu a distrus 90 de kilometri pătrați de vegetație, iar 1.500 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele.

Ulterior, autoritățile spaniole au ordonat evacuarea a încă 7.000 de persoane din două localități situate la vest de Madrid. În total, aproximativ 60.000 de oameni din regiunile Madrid și Ávila au fost evacuați sau au primit recomandarea de a rămâne în case.

Incendiul La Mierla din Guadalajara, considerat cel mai mare din Spania în această perioadă, a început să își reducă intensitatea după ce a afectat aproximativ 32.000 de hectare. Cu toate acestea, suprafața totală arsă în Spania a ajuns aproape de 120.000 de hectare în acest an, după ce s-a dublat în ultimele două săptămâni.

Poliția spaniolă a arestat un bărbat în Castilla y León, acuzat că a provocat un incendiu folosind utilaje agricole în perioada în care existau restricții privind aceste activități. O altă persoană este investigată în legătură cu declanșarea unui incendiu.

Analistul specializat în incendii de vegetație Raúl Quílez a declarat că schimbările climatice și abandonarea terenurilor rurale au crescut vulnerabilitatea unor comunități, contribuind la apariția unor incendii de amploare.

Franța și Spania au solicitat sprijin din partea Uniunii Europene pentru gestionarea situației. Franța urmează să primească sprijin aerian din Croația, Portugalia, Republica Cehă și Slovacia. Spania beneficiază de patru aeronave pentru deversarea apei trimise de Italia și Grecia, precum și de sprijin prin sistemul de sateliți Copernicus.

Incendiile de vegetație afectează și Sicilia, unde temperaturile de peste 40°C au dus la evacuări locale și la moartea unui pompier din Caltanissetta.

Organizația Mondială a Sănătății pentru Europa a anunțat că incendiile de vegetație devin mai frecvente și mai intense pe continent. Portugalia și Spania au raportat creșteri de 100% ale incendiilor de vegetație în acest an comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar din 2022 numărul incendiilor a crescut cu 57% în regiunea europeană a OMS.

Potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Pădurii (EFFIS), aproximativ 2,2 milioane de hectare au ars anul trecut în Europa, iar până la 22 iulie a acestui an fuseseră deja afectate 254.388 de hectare.