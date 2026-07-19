Incendiile de vegetație fac ravagii în Spania. Peste 12.000 de hectare au ars, iar sute de oameni au fost evacuați
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Un incendiu de vegetație izbucnit în apropiere de Madrid continuă să se extindă și a distrus deja peste 12.000 de hectare de teren. Autoritățile spaniole au evacuat sute de persoane și au mobilizat sute de pompieri, în timp ce un alt incendiu major face ravagii în nord-estul țării.
Incendiul din apropierea Madridului continuă să se extindă
Potrivit autorităților locale din Spania, incendiul a izbucnit joi, la aproximativ 100 de kilometri nord de Madrid, și afectează în special regiunea Guadalajara și parcul natural Sierra Norte.
Până în prezent, flăcările au mistuit peste 12.000 de hectare, iar situația este descrisă în continuare drept dificilă de autoritățile din regiunea Castilia-La Mancha.
Deși sute de persoane au fost evacuate din calea focului, până acum nu au fost raportate victime.
Pentru limitarea incendiului au fost mobilizați aproximativ 350 de pompieri și militari ai Unității Militare de Urgență (UME).
Aceștia intervin cu sprijinul a 25 de aeronave, în încercarea de a ține incendiul sub control și de a împiedica extinderea acestuia către alte zone.
Focul a izbucnit într-o regiune forestieră montană care adăpostește specii protejate, inclusiv vulturi, lupi și fluturi aflați pe cale de dispariție.
Un al doilea incendiu a distrus aproape 16.000 de hectare
În paralel, autoritățile spaniole continuă lupta cu un alt incendiu major izbucnit miercuri în apropiere de Zaragoza, în nord-estul țării.
Potrivit celor mai recente date comunicate de autoritățile regionale din Aragon, incendiul a mistuit deja aproape 16.000 de hectare și nu este încă sub control.
Nici în acest caz nu au fost raportate victime.
Spania se confruntă cu un sezon extrem de dificil al incendiilor
Actualele incendii vin la scurt timp după unul dintre cele mai grave dezastre de acest tip din istoria recentă a Spaniei.
Incendiul izbucnit pe 9 iulie în regiunea Andaluzia s-a soldat cu 13 morți și a distrus aproximativ 7.000 de hectare de teren.
Autoritățile spaniole avertizează că temperaturile foarte ridicate și perioadele prelungite de secetă favorizează apariția unor incendii de amploare.
Zeci de mii de hectare au fost deja distruse în acest an
Potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere (EFFIS), aproape 82.000 de hectare au fost distruse de incendii în Spania de la începutul acestui an.
În 2025, bilanțul a fost și mai grav, peste 393.000 de hectare fiind mistuite de flăcări, cel mai ridicat nivel înregistrat în istoria recentă a țării.
Premierul Pedro Sanchez a declarat recent că Spania s-a confruntat anul trecut cu aproximativ o treime din întreaga suprafață arsă în Europa și a avertizat că efectele schimbărilor climatice se accentuează, iar sezonul estival se anunță unul deosebit de dificil din punctul de vedere al incendiilor de vegetație.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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