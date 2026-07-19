Cutremur cu magnitudinea 5,6 în Peru. Cel puțin cinci persoane au murit, iar zeci de locuințe s-au prăbușit

Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 a lovit Peru în noaptea de sâmbătă spre duminică, provocând moartea a cel puțin cinci persoane și distrugeri importante în mai multe localități. Autoritățile desfășoară operațiuni de căutare și salvare, avertizând că bilanțul victimelor ar putea crește.

Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), cutremurul a avut magnitudinea de 5,6 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 22 de kilometri.

Seismul s-a înregistrat la ora locală 21:24, iar epicentrul a fost localizat la aproximativ șapte kilometri sud de orașul Chupaca.

Undele seismice au fost resimțite în Huancayo, Concepción, Jauja și în alte localități din Valea Mantaro, unde locuitorii au ieșit în grabă din case după producerea cutremurului.

Cele mai mari distrugeri au fost raportate în districtul Pumpunya, unde numeroase locuințe s-au prăbușit.

Primele informații indicau moartea a două persoane în zona Chongos Bajo. Ulterior, autoritățile au anunțat că bilanțul a crescut la cel puțin cinci victime și au avertizat că numărul acestora ar putea continua să crească pe măsură ce echipele de intervenție verifică zonele afectate.

Potrivit presei locale, există persoane prinse sub dărâmături, iar mai multe animale au fost ucise după prăbușirea unor construcții.

Polițiști, pompieri și echipaje medicale au fost mobilizați pentru a căuta supraviețuitori și pentru a acorda ajutor răniților.

În paralel, echipele responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență evaluează pagubele produse locuințelor, clădirilor publice, unităților medicale, instituțiilor de învățământ, drumurilor locale și fermelor din regiune.

Până în prezent au fost înregistrate cel puțin trei replici ale cutremurului.

Printre clădirile afectate se numără și Cani Cruz, un monument istoric din centrul localității Chongos Bajo.

Structura din piatră, veche de aproximativ 500 de ani, s-a prăbușit în piața principală a localității. Monumentul era un important punct de atracție pentru pelerinii care participau anual la un traseu religios de aproximativ 20 de kilometri între Huancayo și Chongos Bajo.

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind și momentul în care un artist cânta într-un bar, iar scena începe brusc să se zguduie, în timp ce alimentarea cu energie electrică este întreruptă.

Cutremurul din Peru are loc la doar câteva zile după seismul cu magnitudinea de 7,3 produs în Mexic, care a fost resimțit și în Guatemala și El Salvador. Deși autoritățile au emis avertizări privind un posibil tsunami, acel cutremur nu s-a soldat cu victime sau pagube majore.