Furtunile au făcut ravagii în țară. Un bărbat a murit, sute de mașini au fost avariate, iar Bucureștiul a fost paralizat

Furtunile puternice din noaptea de marți spre miercuri au provocat pagube în zeci de localități din România și au pus la grea încercare echipele de intervenție. Un bărbat și-a pierdut viața în județul Ilfov, iar în Capitală mai multe pasaje și bulevarde au fost inundate, afectând grav circulația rutieră și transportul public.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), fenomenele meteorologice severe au produs pagube în 60 de localități din 20 de județe și în municipiul București.

Cel mai grav incident s-a produs în comuna Găneasa, județul Ilfov, unde un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla.

Până la ora 06:00, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 45 de locuințe, 35 de curți, 30 de beciuri și subsoluri și 17 străzi. Totodată, au fost îndepărtați 960 de copaci doborâți de vânt, 48 de stâlpi și elemente desprinse de pe acoperișurile a 60 de imobile.

În urma furtunii au fost avariate aproape 470 de autoturisme.

Capitala s-a numărat printre cele mai afectate zone. În Pasajul Poligrafiei, mai multe autoturisme au fost complet acoperite de apă, iar pompierii au înaintat prin apă pentru a verifica dacă în interior se aflau persoane surprinse de viitură.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), verificările au fost făcute pentru a elimina posibilitatea ca persoane să fi rămas captive în autoturisme.

La nivelul Capitalei, echipajele au fost direcționate la aproximativ 1.000 de intervenții, în timp ce alte aproape 950 de solicitări urmau să fie preluate de pompieri.

Imaginile surprinse în mai multe cartiere au arătat străzi și pasaje inundate, mașini blocate în apă și intervenții ale echipajelor de urgență în toate sectoarele Bucureștiului.

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că ploile torențiale au perturbat circulația mijloacelor de transport în comun în numeroase zone ale Capitalei.

Inundațiile, copacii căzuți, blocajele din trafic și avariile produse la rețeaua de contact au afectat circulația tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor. În unele zone, tramvaiele au fost înlocuite temporar cu autobuze.

Printre zonele în care au fost raportate probleme se numără Calea Văcărești, Bulevardul Mărășești, Bulevardul Gheorghe Magheru, Șoseaua Mihai Bravu, Calea Moșilor, Bulevardul Energeticienilor, Bulevardul Metalurgiei, Strada Progresului, Calea Rahovei, Străulești, Piața Presei și zona Parcului Carol I.

STB a precizat că au fost afectate liniile 1, 5, 7, 10, 11, 23, 25, 27, 41, 47, 54, 66, 72, 76, 79, 86, 97, 100, 112, 123, 125, 135, 143, 168, 226, 232, 241, 312, 330, 353, 368 și 381, iar întârzierile au fost estimate între 10 și 20 de minute.

Pentru menținerea transportului public pe unul dintre cele mai afectate trasee, STB a introdus linia navetă 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea până la reluarea circulației tramvaielor.

IGSU a anunțat că, în contextul avertizărilor meteorologice, au fost transmise 58 de mesaje prin sistemul RO-Alert în 28 de județe și în municipiul București, precum și nouă mesaje prin sistemul CRAWL TVR în opt județe.

Instituțiile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, continuă intervențiile pentru înlăturarea efectelor produse de furtunile din ultimele ore.