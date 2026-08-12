Trei coduri galbene emise de ANM. Caniculă de până la 38 de grade, vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni

Meteorologii au emis trei avertizări cod galben pentru miercuri, 12 august, care vizează mai multe regiuni ale României. În timp ce sudul țării se confruntă cu temperaturi de până la 38 de grade, în alte zone sunt prognozate rafale puternice de vânt, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină.

Prima avertizare cod galben este valabilă miercuri, între orele 10:00 și 21:00, și vizează județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

În aceste zone, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar vremea va deveni caniculară. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Olteniei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) precizează că valori ale indicelui temperatură-umezeală în jurul pragului critic de 80 de unități vor fi înregistrate local și în restul Olteniei, în Muntenia și Dobrogea.

O a doua avertizare cod galben vizează intensificări ale vântului și este valabilă între orele 10:00 și 16:00.

Sunt vizate județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași, unde vântul va avea intensificări, iar vitezele la rafală vor ajunge la 50 până la 70 km/h.

Vântul va fi mai puternic și în afara zonelor aflate sub cod galben. Potrivit meteorologilor, intensificări cu viteze de 40 până la 45 km/h sunt prognozate în Banat, Crișana, Dobrogea și în restul Munteniei și Moldovei.

Cea de-a treia avertizare cod galben intră în vigoare la ora 13:00 și este valabilă până la ora 21:00. Aceasta vizează cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei.

Județele Gorj, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița sunt afectate în totalitate, iar avertizarea acoperă parțial județele Sibiu, Brașov, Covasna, Buzău și Prahova.

În aceste regiuni vor exista perioade de instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 km/h. Izolat, este posibilă și apariția grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de 1 până la 2 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15 până la 30 de litri pe metru pătrat în intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare. Izolat, acestea vor putea depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Fenomene specifice instabilității atmosferice sunt prognozate pe arii restrânse și în alte regiuni.

Meteorologii anunță astfel de manifestări în Transilvania și în restul Olteniei. În cursul serii și al nopții, instabilitatea atmosferică este așteptată și în sud-vestul Munteniei.

Cele trei avertizări se suprapun parțial pe parcursul zilei de miercuri. Codul galben de caniculă rămâne în vigoare până la ora 21:00, cel de vânt puternic expiră la ora 16:00, iar avertizarea pentru furtuni este valabilă între orele 13:00 și 21:00.