Comisia Europeană alocă aproape 30 de milioane de euro pentru fermierii români. Dan Motreanu spune că sprijinul total ar putea ajunge la aproape 90 de milioane de euro

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a anunțat că România va beneficia de aproape 30 de milioane de euro din partea Comisiei Europene pentru sprijinirea fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte.

Potrivit informațiilor publicate de Dan Motreanu pe Facebook, cofinanțarea națională poate ajunge până la 200%, ceea ce înseamnă că valoarea totală a sprijinului ar putea urca la aproape 90 de milioane de euro.

Dan Motreanu a precizat că a votat în favoarea acestor măsuri în plenul Parlamentului European, în regim de urgență.

În cadrul aceluiași pachet de măsuri a fost aprobat și un nou mecanism de lichiditate destinat sprijinirii fermierilor în situații de criză. Acest mecanism poate fi cofinanțat în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Pentru ca măsurile să poată fi aplicate rapid, sprijinul financiar va putea fi acordat sub forma unui cuantum fix pe hectar.

„Comisia Europeană alocă aproape 30 de milioane de euro pentru fermierii români afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Cofinanțarea națională poate ajunge până la 200%. În acest fel, suma totală ar putea ajunge la aproape 90 de milioane de euro. Am votat în favoarea acestor măsuri în plenul Parlamentului European, în regim de urgență. Am aprobat un nou mecanism de lichiditate, destinat sprijinului în situații de criză, care poate fi cofinanțat în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Pentru a asigura realizarea rapidă a acestor măsuri, sprijinul poate fi plătit sub forma unui cuantum fix pe hectar”, a scris acesta pe Facebook.

Totodată, plățile în avans din Politica Agricolă Comună vor fi efectuate mai devreme și vor avea un cuantum mai mare, astfel încât fermierii să poată avea acces rapid la lichidități.

Dan Motreanu a mai arătat că statele membre ale Uniunii Europene vor putea ajusta bugetul destinat plăților directe pentru anul 2027.

În același context, el a subliniat că România trebuie să își reconstruiască capacitatea de producție. Potrivit acestuia, acționarii Romgaz au aprobat preluarea combinatului chimic Azomureș, în urma solicitării formulate de Ilie Bolojan în perioada în care acesta a fost ministru interimar al Energiei.

Dan Motreanu consideră că această decizie reprezintă un pas decisiv pentru salvarea Azomureș și a amintit că Ministerul Energiei deține 70% din acțiunile Romgaz.

„Plățile în avans din Politica Agricolă Comună vor fi efectuate mai devreme și vor avea un cuantum mai mare, ajutând fermierii să aibă rapid acces la lichidități. Țările UE își vor putea ajusta bugetul destinat plăților directe pentru anul 2027. În același timp, trebuie să reconstruim capacitatea de producție. Acționarii Romgaz au aprobat preluarea combinatului chimic Azomureș, în urma solicitării făcute de Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Energiei. Este un pas decisiv pentru salvarea Azomureș. Ministerul Energiei deține 70% din acțiunile Romgaz”, a conchis acesta.

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