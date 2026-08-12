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Curs valutar miercuri, 12 august. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute. Cât valorează euro și dolarul

Curs valutar miercuri, 12 august. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute. Cât valorează euro și dolarul

SURSA FOTO: Dreamstime - Cursul valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 12 august 2026, 13:21
Din cuprinsul articolului

Curs valutar miercuri, 12 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 12 august 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, precum și cotația gramului de aur și a DST.

Curs valutar miercuri, 12 august. Euro a fost cotat la 5,2405 lei, iar dolarul american la 4,5425 lei

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), euro a fost cotat la 5,2405 lei, iar dolarul american la 4,5425 lei. Lira sterlină a fost stabilită la 6,1382 lei, în timp ce francul elvețian a fost cotat la 5,5896 lei.

Dolarul australian a fost cotat la 3,2088 lei, dolarul canadian la 3,2595 lei, iar coroana cehă la 0,2162 lei. Coroana daneză a fost stabilită la 0,7010 lei, lira egipteană la 0,0905 lei, iar 100 de forinți maghiari la 1,4387 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, BNR a anunțat un curs de 2,8548 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2617 lei, coroana norvegiană la 0,4779 lei, zlotul polonez la 1,2175 lei, rubla rusească la 0,0549 lei, iar coroana suedeză la 0,4763 lei. Lira turcească a fost stabilită la 0,0951 lei, randul sud-african la 0,2813 lei, realul brazilian la 0,8803 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,6737 lei.

Rupia indiană a fost cotată la 0,0477 lei, 100 de woni sud-coreeni la 0,3209 lei, pesoul mexican la 0,2662 lei, dolarul neo-zeelandez la 2,6609 lei, dinarul sârbesc la 0,0447 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1016 lei.

BNR a mai anunțat că dirhamul Emiratelor Arabe Unite a fost cotat la 1,2369 lei, bahtul thailandez la 0,1374 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5789 lei, shekelul israelian la 1,5180 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0254 lei, pesoul filipinez la 0,0742 lei, 100 de coroane islandeze la 3,6905 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1119 lei. Dolarul singaporez a fost stabilit la 3,5498 lei.

Cotația gramului de aur a fost de 644,2112 lei, iar valoarea DST (Drepturi Speciale de Tragere) a fost stabilită la 6,2060 lei.

Monedă / Indicator Curs BNR (12 august 2026)
Dolar australian (AUD) 3,2088 lei
Dolar canadian (CAD) 3,2595 lei
Franc elvețian (CHF) 5,5896 lei
Coroană cehă (CZK) 0,2162 lei
Coroană daneză (DKK) 0,7010 lei
Liră egipteană (EGP) 0,0905 lei
Euro (EUR) 5,2405 lei
Liră sterlină (GBP) 6,1382 lei
100 forinți maghiari (HUF) 1,4387 lei
100 yeni japonezi (JPY) 2,8548 lei
Leu moldovenesc (MDL) 0,2617 lei
Coroană norvegiană (NOK) 0,4779 lei
Zlot polonez (PLN) 1,2175 lei
Rublă rusească (RUB) 0,0549 lei
Coroană suedeză (SEK) 0,4763 lei
Liră turcească (TRY) 0,0951 lei
Dolar american (USD) 4,5425 lei
Rand sud-african (ZAR) 0,2813 lei
Real brazilian (BRL) 0,8803 lei
Renminbi chinezesc (CNY) 0,6737 lei
Rupie indiană (INR) 0,0477 lei
100 woni sud-coreeni (KRW) 0,3209 lei
Peso mexican (MXN) 0,2662 lei
Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6609 lei
Dinar sârbesc (RSD) 0,0447 lei
Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1016 lei
Dirham Emiratele Arabe Unite (AED) 1,2369 lei
Baht thailandez (THB) 0,1374 lei
Dolar Hong Kong (HKD) 0,5789 lei
Shekel israelian (ILS) 1,5180 lei
100 rupii indoneziene (IDR) 0,0254 lei
Peso filipinez (PHP) 0,0742 lei
100 coroane islandeze (ISK) 3,6905 lei
Ringgit malaysian (MYR) 1,1119 lei
Dolar singaporez (SGD) 3,5498 lei
Gramul de aur (XAU) 644,2112 lei
DST (Drepturi Speciale de Tragere) 6,2060 lei

Dobânzile ROBID și ROBOR au înregistrat următoarele niveluri

La ora 11:00, dobânzile ROBID și ROBOR au înregistrat următoarele niveluri. Pentru scadența overnight (O/N), ROBID a fost de 5,34% în 12 august 2026, față de 5,35% în 11 august, iar ROBOR a rămas la 5,63% în ambele zile. Pentru scadența tomorrow/next (T/N), ROBID a fost de 5,34% în 12 august și 5,35% în 11 august, în timp ce ROBOR a fost de 5,63% în ambele zile.

La o săptămână, ROBID a rămas la 5,42%, iar ROBOR a scăzut ușor de la 5,71% la 5,70%. La o lună, ROBID s-a menținut la 5,45%, iar ROBOR la 5,74%. La trei luni, ROBID a rămas la 5,54%, iar ROBOR la 5,84%. La șase luni, ROBID a fost de 5,59% în ambele zile, iar ROBOR de 5,92%.

Pentru scadența la 12 luni, ROBID a scăzut de la 5,64% în 11 august la 5,63% în 12 august, în timp ce ROBOR a urcat ușor de la 5,97% la 5,98%.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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