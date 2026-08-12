Curs valutar miercuri, 12 august. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute. Cât valorează euro și dolarul

Curs valutar miercuri, 12 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 12 august 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, precum și cotația gramului de aur și a DST.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), euro a fost cotat la 5,2405 lei, iar dolarul american la 4,5425 lei. Lira sterlină a fost stabilită la 6,1382 lei, în timp ce francul elvețian a fost cotat la 5,5896 lei.

Dolarul australian a fost cotat la 3,2088 lei, dolarul canadian la 3,2595 lei, iar coroana cehă la 0,2162 lei. Coroana daneză a fost stabilită la 0,7010 lei, lira egipteană la 0,0905 lei, iar 100 de forinți maghiari la 1,4387 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, BNR a anunțat un curs de 2,8548 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2617 lei, coroana norvegiană la 0,4779 lei, zlotul polonez la 1,2175 lei, rubla rusească la 0,0549 lei, iar coroana suedeză la 0,4763 lei. Lira turcească a fost stabilită la 0,0951 lei, randul sud-african la 0,2813 lei, realul brazilian la 0,8803 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,6737 lei.

Rupia indiană a fost cotată la 0,0477 lei, 100 de woni sud-coreeni la 0,3209 lei, pesoul mexican la 0,2662 lei, dolarul neo-zeelandez la 2,6609 lei, dinarul sârbesc la 0,0447 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1016 lei.

BNR a mai anunțat că dirhamul Emiratelor Arabe Unite a fost cotat la 1,2369 lei, bahtul thailandez la 0,1374 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5789 lei, shekelul israelian la 1,5180 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0254 lei, pesoul filipinez la 0,0742 lei, 100 de coroane islandeze la 3,6905 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1119 lei. Dolarul singaporez a fost stabilit la 3,5498 lei.

Cotația gramului de aur a fost de 644,2112 lei, iar valoarea DST (Drepturi Speciale de Tragere) a fost stabilită la 6,2060 lei.

Monedă / Indicator Curs BNR (12 august 2026) Dolar australian (AUD) 3,2088 lei Dolar canadian (CAD) 3,2595 lei Franc elvețian (CHF) 5,5896 lei Coroană cehă (CZK) 0,2162 lei Coroană daneză (DKK) 0,7010 lei Liră egipteană (EGP) 0,0905 lei Euro (EUR) 5,2405 lei Liră sterlină (GBP) 6,1382 lei 100 forinți maghiari (HUF) 1,4387 lei 100 yeni japonezi (JPY) 2,8548 lei Leu moldovenesc (MDL) 0,2617 lei Coroană norvegiană (NOK) 0,4779 lei Zlot polonez (PLN) 1,2175 lei Rublă rusească (RUB) 0,0549 lei Coroană suedeză (SEK) 0,4763 lei Liră turcească (TRY) 0,0951 lei Dolar american (USD) 4,5425 lei Rand sud-african (ZAR) 0,2813 lei Real brazilian (BRL) 0,8803 lei Renminbi chinezesc (CNY) 0,6737 lei Rupie indiană (INR) 0,0477 lei 100 woni sud-coreeni (KRW) 0,3209 lei Peso mexican (MXN) 0,2662 lei Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6609 lei Dinar sârbesc (RSD) 0,0447 lei Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1016 lei Dirham Emiratele Arabe Unite (AED) 1,2369 lei Baht thailandez (THB) 0,1374 lei Dolar Hong Kong (HKD) 0,5789 lei Shekel israelian (ILS) 1,5180 lei 100 rupii indoneziene (IDR) 0,0254 lei Peso filipinez (PHP) 0,0742 lei 100 coroane islandeze (ISK) 3,6905 lei Ringgit malaysian (MYR) 1,1119 lei Dolar singaporez (SGD) 3,5498 lei Gramul de aur (XAU) 644,2112 lei DST (Drepturi Speciale de Tragere) 6,2060 lei

La ora 11:00, dobânzile ROBID și ROBOR au înregistrat următoarele niveluri. Pentru scadența overnight (O/N), ROBID a fost de 5,34% în 12 august 2026, față de 5,35% în 11 august, iar ROBOR a rămas la 5,63% în ambele zile. Pentru scadența tomorrow/next (T/N), ROBID a fost de 5,34% în 12 august și 5,35% în 11 august, în timp ce ROBOR a fost de 5,63% în ambele zile.

La o săptămână, ROBID a rămas la 5,42%, iar ROBOR a scăzut ușor de la 5,71% la 5,70%. La o lună, ROBID s-a menținut la 5,45%, iar ROBOR la 5,74%. La trei luni, ROBID a rămas la 5,54%, iar ROBOR la 5,84%. La șase luni, ROBID a fost de 5,59% în ambele zile, iar ROBOR de 5,92%.

Pentru scadența la 12 luni, ROBID a scăzut de la 5,64% în 11 august la 5,63% în 12 august, în timp ce ROBOR a urcat ușor de la 5,97% la 5,98%.