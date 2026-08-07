Curs BNR 7 august 2026: Mișcarea neașteptată făcută de leu în raport cu dolarul american

Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 7 august 2026, valorile oficiale ale cursului valutar, iar datele indică o depreciere a leului românesc în raport cu principalele monede internaționale.

Potrivit cursului anunțat de BNR, leul românesc a pierdut aproape un ban în fața dolarului american. Astfel, moneda americană a ajuns să fie cotată la 4,5584 lei românești.

Evoluția de vineri arată o scădere a leului și față de moneda unică europeană. Euro a fost cotat la 5,2554 lei românești, după actualizarea valorilor de referință publicate de banca centrală.

Datele transmise de Banca Națională a României arată că moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian. Acesta a fost cotat la 5,6244 lei românești.

În același timp, lira sterlină a ajuns la o valoare de 6,1277 lei românești, potrivit cursului valutar comunicat pentru data de 7 august 2026.

Cotațiile valutare publicate de BNR reflectă nivelurile de referință stabilite pentru principalele monede tranzacționate pe piața financiară. Valorile sunt actualizate zilnic de banca centrală, în funcție de evoluțiile piețelor valutare.

Pe lângă euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină, cursul publicat de Banca Națională a României pentru 7 august 2026 arată modificări și pentru celelalte monede internaționale.

Dintre valutele importante, dolarul singaporez a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri ale zilei, ajungând la 3,5578 lei, după un avans de 0,0079 lei. De asemenea, dolarul australian a fost cotat la 3,2094 lei, în creștere cu 0,0047 lei, iar dolarul canadian a ajuns la 3,2523 lei, după o majorare de 0,0031 lei.

Moneda chineză a avut, de asemenea, o evoluție pozitivă față de leu. Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6756 lei, în creștere cu 0,0013 lei comparativ cu ședința precedentă.

În rândul monedelor europene, coroana daneză a fost cotată la 0,7030 lei, cu o creștere de 0,0005 lei, în timp ce coroana suedeză a rămas la valoarea de 0,4805 lei.

Coroana cehă a avut o scădere ușoară, fiind cotată la 0,2167 lei, după o depreciere de 0,0004 lei. Forintul maghiar a înregistrat o scădere mai vizibilă, iar 100 de forinți au fost cotați la 1,4367 lei, cu 0,0090 lei mai puțin față de ziua anterioară.

Leul moldovenesc a ajuns la 0,2621 lei, în creștere cu 0,0002 lei, în timp ce rubla rusească a fost cotată la 0,0555 lei, după o scădere de 0,0003 lei.

Cotația gramului de aur a continuat să crească și la 7 august 2026. Metalul prețios a ajuns la 632,7824 lei pe gram, după o majorare de 7,3854 lei față de valoarea anterioară.

În aceeași zi, alte valute cotate de BNR au înregistrat variații reduse. Lira turcească a fost cotată la 0,0955 lei, peso-ul filipinez la 0,0748 lei, iar randul sud-african la 0,2804 lei.

Cursul valutar publicat de Banca Națională a României pentru 7 august 2026 include valorile de referință pentru principalele monede internaționale și pentru gramul de aur.