Impozit mai mic pentru terenurile agricole! Ce fermieri pot beneficia de reducerea taxei

Senatul a adoptat miercuri, 23 septembrie, o propunere legislativă care schimbă modul de impozitare a unor terenuri agricole din extravilan. Inițiativa prevede reduceri de impozit pentru exploatațiile de până la 5 hectare, în funcție de numărul de animale și de utilizarea terenului în activități zootehnice.

Senatul a adoptat miercuri, în plen, propunerea legislativă inițiată de AUR prin care se introduce o reducere graduală a impozitului pentru terenurile agricole situate în extravilan, în funcție de numărul de animale deținute și de gradul de utilizare a terenului în activitățile zootehnice.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 61 de voturi PRO, 30 de voturi CONTRA și 11 abțineri.

Potrivit propunerii legislative promovate de un grup de parlamentari ai AUR, pentru terenurile din categoriile de folosință arabil, pășune, fâneață, vie sau livadă, situate în extravilan, înscrise în registrul agricol și pentru care contribuabilul datorează impozit sau taxă pe teren, nivelul impozitului ori taxei se reduce în funcție de încărcătura animală aferentă exploatației agricole.

Măsura vizează exploatațiile agricole de până la 5 hectare și introduce un mecanism fiscal prin care fermierii care cresc animale și își folosesc efectiv terenurile pot beneficia de o reducere a impozitului. Încărcătura animală urmează să fie determinată pe baza datelor înscrise în Registrul agricol la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui pentru care se calculează impozitul.

Potrivit expunerii de motive, aproximativ 90% dintre exploatațiile agricole din România au o suprafață mai mică de 5 hectare.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.