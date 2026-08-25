Terenurile care sunt verificate de ADS. Termen de 30 de zile pentru fermieri. Ce riscă dacă nu se conformează

Agenția Domeniilor Statului (ADS) verifică toate contractele prin care tinerii fermieri au primit terenuri agricole în concesiune în baza Legii nr. 226/2016. Sunt vizate 66 de contracte, care acoperă în total 1.760 de hectare. În cazul în care inspectorii descoperă nereguli, beneficiarii sunt notificați și au la dispoziție 30 de zile pentru a le remedia. Nerespectarea termenului poate duce la rezilierea contractului.

Controalele vizează terenurile statului concesionate tinerilor fermieri, absolvenți ai învățământului de profil agricol, care au putut primi suprafețe de cel mult 50 de hectare pentru înființarea unor ferme.

Agenția Domeniilor Statului precizează că sunt analizate toate contractele încheiate în baza Legii nr. 226/2016.

„Sunt în curs de verificare toate contractele de concesiune încheiate cu tinerii fermieri în baza Legii nr. 226/2016, respectiv un număr de 66 de contracte, ce totalizează 1.760 ha”, a comunicat ADS.

Pentru contractele semnate înainte de 2025, verificările ar urma să fie încheiate până la sfârșitul lunii august. În cazul celor încheiate în 2025, controalele au ca termen final sfârșitul anului 2026. Diferența apare deoarece beneficiarii au la dispoziție un an pentru înființarea fermelor agricole.

Inspectorii urmăresc în primul rând dacă terenurile primite de la stat sunt exploatate potrivit obligațiilor asumate prin contract. Sunt verificate atât utilizarea efectivă a suprafețelor, cât și existența și funcționarea fermelor.

Printre aspectele urmărite se află exploatarea întregii suprafețe prevăzute în contract, înființarea culturilor și păstrarea categoriei de folosință a terenului.

Pentru beneficiarii Legii nr. 226/2016 sunt verificate, de asemenea, existența și funcționarea fermei agricole, forma de organizare a beneficiarului, existența unui sediu administrativ și a spațiilor pentru depozitare, precum și deținerea utilajelor agricole necesare exploatării terenurilor.

„Agenția Domeniilor Statului efectuează anual verificări cu privire la modul de exploatare a suprafețelor de teren concesionate și la existența și funcționarea fermelor înființate conform clauzelor contractuale de către tinerii fermieri”, precizează instituția.

Controalele sunt realizate, de regulă, în perioadele în care se desfășoară campaniile agricole de primăvară, vară sau toamnă.

Inspectorii pot constata mai multe tipuri de neconformități. Printre acestea se numără neexploatarea terenurilor concesionate sau folosirea necorespunzătoare a suprafețelor primite.

Probleme pot apărea și dacă beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului fără acordul ADS ori dacă nu se constituie într-o formă juridică prevăzută de legislație.

O altă situație verificată este cea în care tânărul fermier nu mai este șeful sau titularul formei de organizare constituite pentru exploatarea terenului.

ADS arată însă că rezultatele verificărilor efectuate până acum indică faptul că majoritatea beneficiarilor și-au respectat obligațiile.

„Principalele concluzii care se desprind din aceste verificări sunt faptul că marea majoritate a tinerilor fermieri români și-au îndeplinit obligațiile contractuale, au exploatat corespunzător terenurile agricole concesionate, au înființat ferme agricole și s-au constituit în formele de organizare prevăzute de lege”, se arată în răspunsul instituției.

Descoperirea unei probleme în timpul controlului nu înseamnă că fermierul pierde imediat terenul concesionat. Procedura prevede mai întâi notificarea beneficiarului.

Acesta primește un termen de 30 de zile în care trebuie să remedieze deficiențele constatate de inspectori.

„În primă fază, fermierii sunt notificați prealabil cu privire la deficiențele constatate, acordându-se un termen de 30 de zile pentru remediere. În cazul neconformării se aplică sancțiunea rezilierii contractului”, a precizat ADS.

Prin urmare, pierderea contractului intervine în cazul în care beneficiarul nu corectează problemele identificate în perioada acordată. Verificările sunt făcute în baza atribuțiilor ADS privind administrarea terenurilor agricole ale statului și a obligațiilor prevăzute în contractele de concesiune.