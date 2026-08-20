300 de euro pentru un singur hectar. Cine sunt fermierii care pot primi banii de la Guvern

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 20 august 2026, schema de ajutor de minimis destinată susținerii producției de cartof de consum pentru anul 2026. Programul este derulat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și are un buget total de 26,625 milioane de lei.

Sprijinul financiar poate ajunge la maximum 300 de euro pe hectar, suma urmând să fie acordată proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Schema este destinată producătorilor care îndeplinesc condițiile stabilite prin actul normativ aprobat de Guvern.

„Față de sprijinul de 700–800 de euro pe hectar propus de noi, Guvernul a aprobat un sprijin de 300 de euro pe hectar. În urma discuțiilor, aceasta a fost suma maximă pentru care am putut obține aprobarea bugetului necesar, ca producătorii de cartofi să nu rămână fără sprijin şi în acest an. Astfel, putem lansa programul înainte de recoltare și, printr-un proces rapid de înscriere și verificare, putem acorda sprijin producătorilor de cartofi, în contextul costurilor de producție tot mai mari și al provocărilor generate de importuri. În același timp, Ministerul Agriculturii continuă să susțină că agricultura are nevoie de un sprijin mai consistent din partea Guvernului și că, mai ales într-un an marcat de situații de criză, fermierii trebuie sprijiniți mai rapid și mai ferm”, a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale.

Schema se adresează mai multor categorii de producători agricoli. Pot solicita sprijin persoanele fizice care dețin un atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2026, dar și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

De asemenea, sunt eligibili producătorii agricoli organizați ca persoane juridice, cu respectarea condițiilor prevăzute de schema de ajutor de minimis. Sprijinul este acordat pentru producția de cartof de consum obținută în anul 2026.

Pentru accesarea ajutorului, producătorii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare cu cartof de consum. O altă condiție este obținerea unei producții de minimum 12 tone la hectar.

Solicitanții trebuie, totodată, să fie înscriși în Registrul agricol și să demonstreze că au valorificat producția. Dovada valorificării trebuie făcută prin documentele justificative prevăzute de actul normativ care reglementează schema.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse la Direcțiile pentru Agricultură Județene în termen de cinci zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii. Documentele pot fi transmise și prin mijloace electronice, prin poștă sau prin curierat.

Înainte de recoltare, suprafețele declarate și existența culturilor vor fi verificate în teren. Verificările vor fi realizate de echipe mixte formate din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai centrelor județene APIA.

Recoltarea și valorificarea producției se vor putea face după efectuarea verificărilor în teren. Pentru anul 2026, aceste operațiuni trebuie realizate cel târziu până la 18 noiembrie, inclusiv.

După valorificarea producției, beneficiarii trebuie să depună documentele justificative până la 23 noiembrie 2026, inclusiv. Plata ajutorului de minimis este prevăzută să fie efectuată până la 22 decembrie 2026.

Valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 50.000 de euro pe durata ultimilor trei ani. Această limită se aplică potrivit regulilor prevăzute pentru acordarea ajutoarelor de minimis.

În situația în care valoarea totală a solicitărilor depuse de producători depășește bugetul de 26,625 milioane de lei alocat programului, suma acordată pentru fiecare hectar nu va mai putea fi menținută la nivelul maxim de 300 de euro.

În acest caz, cuantumul sprijinului pe hectar va fi diminuat proporțional, astfel încât totalul plăților să se încadreze în bugetul disponibil pentru schema destinată producției de cartof de consum din 2026.