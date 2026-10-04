Nori de fum în centrul Capitalei. Diana Buzoianu anunță controale: Tu ai respira acest aer?

Imaginile cu norii de fum formați în centrul Bucureștiului în timpul unei competiții auto au ajuns în atenția Ministerului Mediului. Diana Buzoianu anunță că Garda Națională de Mediu face verificări și spune că situația readuce în discuție problema aerului respirat de bucureșteni.

Centrul Capitalei a fost acoperit de fum în timpul activităților de drifting desfășurate în cadrul penultimei etape a Campionatului Național de Super Rally. În zonă s-a simțit și un miros puternic de cauciuc ars.

Situația a determinat Garda Națională de Mediu să declanșeze un control. Anunțul a fost făcut duminică de ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Oficialul a publicat pe Facebook și imagini cu fumul produs în timpul activităților auto, folosind situația pentru a readuce în atenție problema poluării din București.

Ministrul interimar al Mediului susține că este nevoie de o abordare mult mai serioasă a problemei calității aerului din Capitală și a expunerii populației la poluare.

„Tu ai respira acest aer? Ieri şi azi centrul Bucureştiului arată aşa, în urma unor activităţi organizate de drifting. Cred că a venit momentul să discutăm mult mai serios de calitatea aerului în Bucureşti şi poluarea la care suntem expuşi. Garda de Mediu are un control în desfăşurare pentru ce vedeţi în imagini”, a scris Diana Buzoianu.

Postarea a fost însoțită de un scurt material video atribuit unei televiziuni de știri.

Subiectul apare cu mai puțin de două săptămâni înaintea următorului eveniment important din calendarul competiției.

Marea finală a Campionatului Național de Super Rally 2026 – Trofeul UniCredit Leasing este programată pe 17 octombrie, tot în centrul Bucureștiului.

Evenimentul este organizat de Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS).