IGPR: Operațiune de amploare pe Dunăre. 26 de infracțiuni descoperite și 22 de persoane cercetate

Poliția Română a constatat 26 de infracțiuni și cercetează 22 de persoane în urma operațiunii „Clean Waters 2026”, desfășurată pe Dunăre. În timpul acțiunii au fost verificate peste 1.000 de persoane și 143 de nave, iar autoritățile au aplicat amenzi de aproape 32.000 de lei.

Operațiunea s-a desfășurat în perioada 24-30 august și a fost organizată de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția de Poliție Transporturi, în cooperare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Garda Națională de Mediu.

Acțiunile au urmărit mai multe obiective, printre care creșterea siguranței navigației pe fluviul Dunărea și protejarea ecosistemului de-a lungul întregului curs al fluviului.

Autoritățile au verificat și respectarea legislației în domenii precum pescuitul și activitățile economice, operațiunea având ca obiective combaterea evaziunii fiscale, a pescuitului ilegal și a migrației ilegale.

În total, polițiștii și reprezentanții celorlalte instituții participante au desfășurat 147 de acțiuni și controale. În cadrul acestora au fost verificate 1.043 de persoane.

Verificările nu s-au limitat la persoanele întâlnite în timpul acțiunilor. Autoritățile au controlat și 17 societăți comerciale.

De asemenea, au fost verificate 432 de autorizații, licențe și permise de pescuit, precum și 143 de nave.

În urma controalelor, autoritățile au constatat 26 de infracțiuni, pentru care sunt cercetate în total 22 de persoane.

Cele mai multe dintre faptele descoperite au legătură cu pescuitul și protejarea resurselor acvatice.

Din totalul celor 26 de infracțiuni identificate în cadrul operațiunii, 15 sunt prevăzute de Legea nr. 176/2024 privind pescuitul și protecția resursei acvatice vii.

Alte opt infracțiuni constatate sunt prevăzute de Legea nr. 191/2003 privind transportul naval.

Comunicatul nu precizează natura celorlalte trei infracțiuni dintre cele 26 constatate.

Controalele au dus și la aplicarea a 112 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 31.900 de lei.

Autoritățile au indisponibilizat, în vederea confiscării, două ambarcațiuni și două motoare de ambarcațiune. Au mai fost indisponibilizate cinci unelte de pescuit.