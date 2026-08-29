Peste 81.000 de permise reținute în România în doar șase luni. Poliția a aplicat peste 1,18 milioane de sancțiuni

Poliția Română a prezentat bilanțul controalelor și al accidentelor rutiere din primele șase luni ale anului 2026. La nivel național au fost înregistrate 1.679 de accidente grave, în urma cărora 492 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 1.384 au fost rănite grav. În aceeași perioadă, polițiștii au aplicat peste 1,18 milioane de sancțiuni și au reținut mai mult de 81.000 de permise de conducere.

Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Române, în primele șase luni din 2026 au avut loc, la nivel național, 1.679 de accidente, soldate cu 492 de decese și 1.384 de persoane rănite grav.

„În primele 6 luni ale anului 2026, Poliţia Română a desfăşurat activităţi, la nivel naţional, pentru prevenirea evenimentelor rutiere şi creşterea gradului de siguranţă rutieră. Acţiunile poliţiştilor de la rutieră au drept scop prevenirea evenimentelor grave din trafic, iar respectarea regulilor de circulaţie de către toţi cetăţenii ar reduce semnificativ tragediile rutiere. Deşi statistica arată că numărul accidentelor rutiere este în scădere, dramele care se întâmplă pe drumurile din ţară au un impact deosebit de fiecare dată”, precizează IGPR.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, numărul accidentelor a scăzut cu 30, respectiv cu 1,8%.

O diminuare mai importantă se observă în cazul persoanelor decedate. Au fost înregistrate cu 55 de decese mai puțin, ceea ce reprezintă o scădere de 10,1%.

În schimb, numărul persoanelor rănite grav a crescut cu 36, respectiv cu 2,7%.

Datele Poliției Române arată că indisciplina pietonilor reprezintă principala cauză a accidentelor grave produse în prima jumătate a anului, cu o pondere de 14,4%.

Foarte aproape se situează nerespectarea regimului legal de viteză, cu 14,2%.

Indisciplina bicicliștilor reprezintă 10,5% dintre cauzele accidentelor grave, neacordarea priorității de trecere vehiculelor – 8,8%, iar neacordarea priorității pietonilor – 7,3%.

Împreună, aceste cauze au generat peste jumătate din totalul accidentelor grave și aproximativ jumătate dintre decesele produse pe șoselele din România.

Polițiștii rutieri au organizat 35.366 de acțiuni în primele șase luni ale anului, controalele fiind orientate inclusiv către combaterea principalelor cauze care generează accidente grave.

În urma abaterilor constatate în trafic, au fost aplicate peste 1.180.000 de sancțiuni contravenționale.

Totodată, polițiștii au reținut peste 81.000 de permise de conducere și au retras mai mult de 63.700 de certificate de înmatriculare.

Un alt capitol important al bilanțului Poliției Rutiere îl reprezintă conducerea sub influența alcoolului.

În perioada ianuarie-iunie 2026, polițiștii au depistat și au scos din trafic peste 12.000 de persoane aflate la volan sub influența alcoolului.

Din totalul infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice, peste 5.600 au fost comise de persoane aflate sub influența alcoolului.

Alte aproximativ 1.100 de infracțiuni au fost săvârșite de persoane aflate sub influența substanțelor psihoactive.

Poliția Română amintește și de implementarea la nivel național a sistemului e-Sigur, utilizat pentru monitorizarea traficului și identificarea abaterilor.

Sistemul utilizează dispozitive radar instalate pe trepiede mobile, amplasate în special în zonele în care există un risc ridicat de producere a accidentelor.

Echipamentele înregistrează vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau în cazul cărora sunt constatate alte abateri de la legislația rutieră. Înregistrările sunt ulterior analizate și prelucrate de polițiștii rutieri.

Prin intermediul sistemului e-Sigur, în primele șase luni ale anului 2026 au fost soluționate peste 36.500 de solicitări.