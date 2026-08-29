Călin Georgescu nu renunță. Cere desecretizarea documentelor privind anularea alegerilor din 2024: „Avem dreptul să știm adevărul”

Călin Georgescu a făcut o nouă apariție publică, de această dată la Cisnădie, în județul Sibiu, unde a fost întâmpinat de zeci de susținători. Fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a vorbit celor prezenți despre producătorii români, păstrarea tradițiilor și susținerea economiei autohtone, iar ulterior a abordat anularea scrutinului prezidențial din 2024 și a cerut desecretizarea documentelor referitoare la această decizie.

Călin Georgescu și-a continuat seria aparițiilor publice din această vară cu o vizită la Cisnădie, în județul Sibiu.

În fața susținătorilor veniți să îl întâmpine, fostul candidat la alegerile prezidențiale a vorbit despre legătura românilor cu pământul, despre producția autohtonă și despre importanța păstrării tradițiilor.

Georgescu i-a îndemnat pe cei prezenți să cumpere produse realizate în România și să susțină companiile cu proprietari români.

„Dragii mei, cumpărați de la producătorii autohtoni, cumpărați de la firme cu proprietari românești, ca profitul să rămână în țară, să hrănească familiile românești, să ridice economia românească. Țineți în viață ceea ce ne ține în viață”, a spus Călin Georgescu.

În continuarea discursului, fostul candidat la Președinția României a vorbit despre prosperitate și despre dreptul cetățenilor de a participa la alegeri pe care le-a descris drept libere, corecte și transparente.

„Acesta este pământul nostru, este țara noastră. Avem dreptul să fim prosperi, avem dreptul să trăim în bunăstare, avem dreptul să avem alegeri libere, avem dreptul să avem alegeri prezidențiale, parlamentare, libere, corecte și transparente”, a afirmat Georgescu.

Discursul a ajuns apoi la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, subiect pe care Georgescu l-a abordat în repetate rânduri în aparițiile sale publice.

Călin Georgescu a cerut public desecretizarea documentelor referitoare la anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024.

În discursul său, acesta a calificat anularea drept un „furt”, aceasta fiind afirmația sa, și a susținut că românii trebuie să afle adevărul despre circumstanțele care au determinat decizia.

„Și dacă avem dreptul să ne hotărâm singuri soarta, atunci avem dreptul să știm adevărul despre anularea alegerilor și furtul lor din decembrie 2024 și cerem desecretizarea documentelor”, a spus Călin Georgescu.

Solicitarea privind desecretizarea documentelor a reprezentat una dintre principalele teme politice abordate de Georgescu în discursul susținut la Cisnădie, alături de mesajele referitoare la susținerea producătorilor autohtoni și a capitalului românesc.