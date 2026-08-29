Portofelul digital, implementat și în România până la finalul lui 2026. Cum îi va ajuta pe români

Portofelul digital european, care ar trebui să fie implementat și în România până la finalul anului 2026, va putea facilita accesul românilor la locuri de muncă din alte state ale Uniunii Europene. Europarlamentarul Gheorghe Falcă a explicat, în cadrul emisiunii „Be EU”, de la Antena 3 CNN, că instrumentul va putea reuni atât datele din documentele de identitate, cât și informațiile privind pregătirea și calificările profesionale ale utilizatorului.

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a vorbit, în emisiunea „Be EU”, de la Antena 3 CNN, despre modul în care portofelul digital ar urma să îi ajute pe românii care vor să se angajeze într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Instrumentul ar urma să permită centralizarea unor date și documente, dar și a informațiilor referitoare la pregătirea profesională și competențele deținute de utilizator.

„Vei avea o parte în acel portofel digital despre tine, plecând de la buletin paşaport, lucruri care vor fi securizate, şi apoi tu îţi vei introduce în portofelul digital toată pregătirea ta, care să confirme competenţele tale”, a explicat Falcă.

Gheorghe Falcă a vorbit și despre necesarul de forță de muncă din Uniunea Europeană și despre mobilitatea angajaților între statele membre.

Potrivit datelor prezentate de acesta, la nivel european sunt aproximativ 15 milioane de persoane care își schimbă periodic locul de muncă, iar peste patru milioane dintre acestea sunt români.

„UE a conştientizat că are nevoie de mai multă forţă de muncă bine ptregătită şi de aceea lucrează la pachete pentru a profesionaliza mai bine forţa de muncă. La nivelul mobilităţii forţei de muncă sunt 15 milioane de oameni care periodic îşi schimbă locul de muncă. Peste 4 milioane sunt români. Ceea ce arată că românii sunt destul de pregătiţi, pentru că rezistă pe piaţa europeană. Casa lor e aoclo unde jobul e bine plătit. Impactul este direct pe muncitorul care are o astfel de mobilitate. Impactul este pe siguranţă, pe recunoaşterea competenţelor, pe pregătirea unei pensii corespunzătoare şi cu asigurările de sănătate.”

Europarlamentarul a explicat că portofelul digital va putea avea un rol important în recunoașterea calificărilor și în simplificarea relației dintre persoana care caută un loc de muncă și angajator.

„Am pus un pact al blocării migraţiei ilegale, asta înseamnă că Europa va avea nevoie de muncitori din interiorul UE. Am discutat şi despre portmoneul digital. Pe lângă datele pe care le ai, buletin, paşaport, îţi vei introduce acolo toate calificările tale, care trebuie să fie recunoscute. Mult mai rapid angajatul îşi prezintă oferta angajatorului.”

Falcă a vorbit și despre motivele pentru care milioane de români au ales să lucreze în alte state ale Uniunii Europene.

„Unii au plecat de acasă pentru că au văzut alte oportunităţi în interiorul UE. Au o profesie mai bine plptită în UE decât acasă. Au şi curajul să se mute într-un alt oraş, dacă primeşte un salariu mai bun. Este o dorinţă de viaţă împlinită. Asta dovedeşte şi că şcoala românească pregăteşte bine oamenii”, a spus Gheorghe Falcă.

În cadrul aceleiași emisiuni, europarlamentarul a abordat și problema neîncrederii pe care o parte dintre români o au în utilizarea tehnologiei și în gestionarea datelor personale.

Falcă susține că informațiile din portofelul digital vor fi securizate și că utilizatorul își va putea introduce informațiile referitoare la pregătirea profesională.

„În primul rând, să le spunem oamenilor că portofelul digital nu este împotriva lor. Pentru că noi avem această suspiciune în România, cum că ni se fură datele, nu am încredere în tehnologie, n-am încredere în Internet… Dar trebuie să fim sinceri şi să spunem: vei avea o parte în acel portofel digital despre tine, plecând de la buletin paşaport, lucruri care vor fi securizate, şi apoi tu îţi vei introduce în portofelul digital toată pregătirea ta, care să confirme competenţele tale.”

Portofelul digital ar putea simplifica aplicarea pentru un job în altă țară

Unul dintre avantajele prezentate de Gheorghe Falcă este posibilitatea transmiterii informațiilor profesionale către un potențial angajator fără ca persoana interesată să fie nevoită să se deplaseze inițial în țara respectivă.

Datele privind competențele și calificările ar putea fi transmise prin intermediul portofelului digital către angajatorul la care persoana dorește să aplice.

„Şi atunci când vrei să accesezi un job, acel portofel digital pleacă direct către locul de muncă spre care vrei să-ţi trimiţi toate competenţele. Ei, văzând că tu trimiţi deja informaţii prin acel portofel, observă că tu eşti deja conectat în societate, înţelegi ce înseamnă evoluţia. Portofelul digital face ca tu să nu mai pierzi timp cu o deplasare în ţara respectivă, ci îţi transmiţi competenţele prin acest instrument. Cei care primesc acel portofel digital vor avea o impresie bună despre tine”, a afirmat Falcă.

Portofelul digital ar urma astfel să devină un instrument prin care românii care caută oportunități profesionale în alte state ale Uniunii Europene își pot prezenta mai rapid documentele, calificările și competențele către potențialii angajatori.