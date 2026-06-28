Portofelul european de identitate digitală: stadiul actual al implementării în România

Guvernul României a anunțat progresele în implementarea portofelului european pentru identitate digitală (RoEUDIW), un proiect destinat să ofere cetățenilor un instrument sigur, privat și interoperabil pentru identificarea digitală la nivelul Uniunii Europene.

Acest portofel digital va permite românilor să își confirme identitatea și să stocheze în siguranță documente electronice precum permisul de conducere, diplomele universitare sau cardul de sănătate. Utilizatorii vor avea control total asupra datelor personale, putând partaja doar informațiile necesare, fără a dezvălui detalii suplimentare, cum ar fi CNP-ul. Toate datele vor fi păstrate exclusiv în infrastructura națională.

Caracterul interoperabil al portofelului va permite accesul la servicii și validarea identității în orice stat membru UE, facilitând mobilitatea și accesul la servicii transfrontaliere.

Coordonarea proiectului este asigurată de Cabinetul Viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, prin grupul de lucru interinstituțional din cadrul Comisiei RoEUDIW, care dezvoltă cadrul legal și capacitatea de implementare.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) are rolul de autoritate de supraveghere a ecosistemului EUDIW și punct unic de contact pentru cooperarea transfrontalieră. MEDAT gestionează guvernanța, elaborarea actelor normative și relația cu actorii publici și privați, precum și monitorizarea tehnică a soluțiilor.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) furnizează aplicația mobilă oficială (RO Wallet) și infrastructura backend. De asemenea, MAI emite datele de identificare a persoanei la nivel înalt de asigurare și oferă atestate pentru verificarea vârstei, găzduind soluția în HUB-ul propriu.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) îndeplinește roluri esențiale, precum emiterea certificatelor de acces, dezvoltarea și administrarea registrului centralizat al beneficiarilor, precum și gestionarea schemelor naționale de atestate, toate găzduite în Cloudul Privat Guvernamental.

Implementarea portofelului RoEUDIW se va realiza etapizat, prima fază fiind programată pentru 2026. Aceasta include lansarea primei versiuni a aplicației mobile, emiterea datelor de identificare și dezvoltarea funcției de verificare a vârstei, precum și finalizarea cadrului normativ.

România va adopta soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, după o evaluare riguroasă a opțiunilor disponibile în alte state membre. Această soluție open-source oferă acces gratuit la codul sursă și componentele tehnice necesare, permițând adaptarea la nevoile naționale și reducând costurile dezvoltării.

Adoptarea acestei soluții sprijină solidaritatea europeană și construirea unui ecosistem comun, bazat pe inovație și protecția datelor personale.

Pe termen lung, România intenționează să permită și furnizorilor privați de portofel digital să participe în ecosistem, cu condiția certificării conform schemei naționale.

Guvernul invită actorii privați interesați să contribuie la dezvoltarea și extinderea utilizării portofelului digital să transmită scrisori de intenție la adresa dgced@economie.gov.ro.