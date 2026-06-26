Se schimbă actele în România. Guvernul introduce Portofelul European de Identitate Digitală

România face un nou pas în procesul de digitalizare a serviciilor publice și pregătește implementarea Portofelului European de Identitate Digitală (RoEUDIW), aplicație care le va permite cetățenilor să își dovedească identitatea și să utilizeze documente electronice în toate statele membre ale Uniunii Europene. Guvernul a anunțat că va adopta soluția tehnică dezvoltată de Germania, considerată una dintre cele mai avansate la nivel european, și a stabilit instituțiile care vor avea responsabilități în implementarea proiectului.

Guvernul României a anunțat că va implementa Portofelul European de Identitate Digitală (RoEUDIW) folosind soluția tehnică dezvoltată de Germania. Proiectul are ca obiectiv crearea unui sistem sigur și interoperabil prin care cetățenii să își poată dovedi identitatea în format digital și să acceseze servicii atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

În același timp, Executivul a stabilit atribuțiile principale ale instituțiilor care vor participa la dezvoltarea și implementarea noului ecosistem digital.

Noua aplicație va permite românilor să își stocheze și să utilizeze în format electronic documente importante, precum permisul de conducere, diplomele universitare sau cardul de sănătate.

Utilizatorii vor avea control asupra propriilor date și vor putea transmite doar informațiile strict necesare în funcție de situație. De exemplu, pentru verificarea vârstei va putea fi comunicată doar data nașterii, fără alte informații personale, cum ar fi codul numeric personal.

Totodată, toate datele personale vor rămâne stocate exclusiv în infrastructura națională.

Caracterul interoperabil al sistemului va permite cetățenilor români să își demonstreze identitatea și să utilizeze servicii publice sau private în orice stat membru al Uniunii Europene.

Guvernul a împărțit responsabilitățile între mai multe instituții.

Cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu va coordona grupul interinstituțional responsabil de cadrul legislativ și implementarea proiectului.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va avea rolul de autoritate de supraveghere a ecosistemului, punct unic de contact pentru cooperarea cu celelalte state membre și coordonator al actelor normative și al monitorizării tehnice.

Ministerul Afacerilor Interne va dezvolta aplicația mobilă RO Wallet și infrastructura informatică aferentă, urmând să emită datele oficiale de identificare ale persoanelor și certificatele necesare pentru verificarea vârstei.

Serviciul de Telecomunicații Speciale va administra infrastructura de certificare, registrele naționale și schemele de atestare necesare funcționării sistemului.

În prima etapă, programată pentru anul 2026, autoritățile vor realiza prima versiune a aplicației mobile, vor implementa sistemul de identificare digitală și funcția de verificare a vârstei, precum și cadrul legislativ necesar.

Executivul explică motivele pentru care a ales soluția germană în detrimentul dezvoltării unui sistem propriu.

„România valorifică eficient resursele disponibile, construind proiectul pe baza unor soluţii tehnice şi scheme de certificare preluate din ţări europene avansate, cu care au fost deja iniţiate colaborări. În acest context, România va adopta şi utiliza soluţia germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, în urma unei evaluări riguroase a soluţiilor EUDI Wallet aflate în diferite stadii de implementare în alte state membre, precum şi a strategiilor de dezvoltare pe termen lung ale ecosistemului. Viziunea Germaniei privind un ecosistem EUDI Wallet complet, care pune accent atât pe inovaţie, cât şi pe protecţia utilizatorilor, reflectă angajamentul faţă de valorile europene ale confidenţialităţii, securităţii şi suveranităţii datelor, pe care România le împărtăşeşte profund, iar prin adoptarea acestei soluţii România reduce duplicarea eforturilor şi contribuie la un ecosistem colaborativ, bazat pe inovaţie împărtăşită. Soluţia germană este dezvoltată în regim open-source, ceea ce permite României să beneficieze în mod gratuit de toate resursele necesare – cod sursă, scheme de certificare şi componente tehnice – pe care le poate adapta şi dezvolta în continuare conform nevoilor naţionale.”, transmite Guvernul.

Potrivit Executivului, utilizarea acestei platforme va reduce costurile dezvoltării unei soluții proprii și va accelera implementarea sistemului.

Guvernul arată că astfel România va realiza economii importante la buget și va contribui la dezvoltarea unui sistem comun de identitate digitală la nivelul Uniunii Europene.

Autoritățile au anunțat că, într-o etapă ulterioară, ecosistemul va putea fi extins și către operatorii privați.

„Pe viitor, România intenţionează să deschidă piaţa şi către furnizorii privaţi de portofel digital, cu condiţia ca aceştia să fie certificaţi conform schemei naţionale. Guvernul României este deschis dialogului şi construirii de parteneriate cu actorii privaţi care doresc să contribuie la dezvoltarea ecosistemului naţional RoEUDIW şi la adoptarea la scară largă prin implementarea portofelului în cât mai multe şi mai variate cazuri de utilizare, în beneficiul direct al cetăţenilor români. Organizaţiile interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenţie la adresa dgced@economie.gov.ro„, a transmis Executivul.

Potrivit planului prezentat de Guvern, implementarea Portofelului European de Identitate Digitală se va realiza în mai multe etape, România urmând să dezvolte treptat funcționalitățile aplicației și serviciile care vor putea fi accesate prin intermediul acesteia.