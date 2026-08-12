12 august aduce reguli noi în supermarketuri. Ce se schimbă la produsele de pe rafturi

Începând de miercuri, 12 august 2026, noile prevederi europene referitoare la ambalaje și la gestionarea deșeurilor rezultate din acestea intră într-o nouă fază de aplicare. Regulile se referă la o gamă largă de produse vândute în supermarketurile și magazinele din Uniunea Europeană, iar efectele lor vor apărea progresiv.

Noile prevederi nu vor produce însă toate efectele asupra produselor de pe rafturi chiar din prima zi. Unele obligații devin aplicabile de la 12 august, în timp ce alte modificări au termene stabilite pentru anii următori și vor deveni vizibile pentru consumatori pe măsură ce regulile vor fi puse în practică.

Regulile se adresează în principal producătorilor, importatorilor și comercianților, care vor avea noi responsabilități în ceea ce privește materialele utilizate, cantitatea de ambalaj și gestionarea acestuia după folosire. Pentru clienți, schimbările se vor reflecta treptat în modul în care sunt concepute, marcate și comercializate anumite produse.

Una dintre prevederile care se aplică de la această dată privește substanțele utilizate în ambalajele care intră în contact cu alimentele. Regulile europene stabilesc limite pentru anumite substanțe chimice și introduc cerințe suplimentare pentru ambalajele comercializate pe piața europeană.

Din 12 august 2026 începe aplicarea regulamentului european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cunoscut sub denumirea de PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation. Documentul introduce reguli noi sau modificate pentru producători, importatori și comercianți și urmărește să schimbe treptat modul în care ambalajele sunt concepute și gestionate în Uniunea Europeană.

Regulamentul acoperă o gamă largă de ambalaje întâlnite în viața de zi cu zi. Sunt vizate, printre altele, recipientele pentru produse alimentare, paharele pentru iaurt, ambalajele pentru chipsuri și cutiile folosite pentru comenzile realizate online.

O atenție deosebită este acordată ambalajelor care intră în contact direct cu produsele alimentare. Printre prevederile importante se numără cele referitoare la PFAS, un grup de compuși chimici cunoscuți pentru persistența lor în mediu.

Noile norme europene stabilesc limite pentru PFAS în ambalajele destinate contactului cu alimentele. Ambalajele care depășesc valorile prevăzute de regulament nu vor mai putea fi introduse pe piață, ceea ce transferă o parte importantă a responsabilității către operatorii economici.

Din 12 august, regulamentul devine direct aplicabil în statele Uniunii Europene și introduce obligații noi sau modificate pentru producătorii, importatorii și comercianții de produse ambalate. Pentru consumatori, aplicarea acestor reguli nu înseamnă însă că toate ambalajele din supermarketuri vor avea un aspect diferit chiar din prima zi.

Produsele aflate deja în magazine nu vor avea, prin urmare, în mod automat ambalaje schimbate începând cu 12 august 2026. O parte dintre modificări va apărea gradual, în funcție de termenele prevăzute de regulament și de obligațiile concrete stabilite pentru fiecare categorie de ambalaj.

Unul dintre obiectivele noilor reguli este ca ambalajele introduse pe piața europeană să fie mai ușor de reciclat și să conțină mai puține substanțe considerate problematice. Totodată, regulamentul urmărește reducerea cantității de deșeuri generate de ambalajele utilizate pentru produsele comercializate în Uniunea Europeană.

O altă modificare care va deveni vizibilă ulterior este introducerea unor reguli unitare privind etichetarea ambalajelor în toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul unor marcaje armonizate și al unor pictograme, consumatorii ar urma să poată identifica mai ușor materialul din care este realizat ambalajul și modul în care acesta trebuie sortat.

Marcajele armonizate nu vor fi introduse însă chiar la 12 august 2026. Comisia Europeană trebuie mai întâi să stabilească modelele și regulile detaliate referitoare la utilizarea acestora, iar obligația de aplicare va interveni ulterior.

În principiu, utilizarea acestor marcaje ar urma să devină obligatorie începând cu 12 august 2028 sau la 24 de luni după intrarea în vigoare a actelor de punere în aplicare relevante, în situația în care acestea vor fi adoptate mai târziu.

Prin urmare, clienții supermarketurilor nu trebuie să se aștepte ca toate produsele de pe rafturi să prezinte imediat, după 12 august 2026, noile simboluri europene. Modificarea etichetelor va avea loc ulterior, potrivit termenelor și regulilor stabilite la nivel european.

Regulamentul introduce și prevederi referitoare la cantitatea de material folosită pentru ambalarea produselor. Uniunea Europeană urmărește limitarea ambalajelor excesive, inclusiv în situațiile în care recipientul sau cutia are un volum considerabil mai mare decât produsul aflat în interior.

Din 2030 ar urma să se aplice cerințe privind reducerea la minimum a ambalajelor. Greutatea și volumul acestora ar trebui limitate la nivelul necesar pentru ca ambalajul să își îndeplinească funcția, ceea ce poate duce la modificări ale unor produse comercializate în magazine.

Regulile vizează și situațiile în care dimensiunile ambalajului pot crea impresia că produsul este mai mare decât în realitate. Sunt menționate soluții precum pereții dubli, fundurile false și alte elemente care măresc volumul perceput al produsului fără să fie necesare pentru protejarea sau utilizarea acestuia.

Pentru anumite ambalaje colective, de transport și pentru cele utilizate în comerțul online va exista, de asemenea, un plafon privind spațiul gol. Astfel, unele cutii folosite pentru livrarea comenzilor nu ar trebui să conțină o cantitate disproporționată de spațiu neutilizat în raport cu produsele transportate.

Noile cerințe se referă și la responsabilitățile comercianților și ale celorlalți operatori economici. Regulamentul stabilește mai clar responsabilitatea pentru diferite tipuri de ambalaje și modul în care sunt suportate costurile legate de gestionarea acestora după utilizare.

În Germania, aceste prevederi au o importanță deosebită pentru produsele comercializate sub mărcile proprii ale magazinelor și pentru anumite produse importate. Responsabilitatea comerciantului poate varia în funcție de tipul produsului și de modul în care acesta este introdus pe piață, potrivit informațiilor relatate de Ruhr24.

Agenția Centrală Germană pentru Registrul Ambalajelor, ZSVR, precizează că, de la 12 august 2026, se modifică responsabilitatea comercianților în cazul ambalajelor mărcilor proprii și al anumitor produse importate.

Companiile care intră sub incidența acestor obligații trebuie să se asigure că ambalajele respective sunt incluse în sistemul corespunzător înainte ca produsele să fie puse în vânzare. Cerințele se aplică astfel operatorilor economici responsabili de introducerea pe piață a produselor ambalate.

Pentru aceste obligații nu este prevăzută o perioadă de tranziție. În cazul în care cerințele nu sunt respectate, produsul ambalat respectiv poate face obiectul unei interdicții de distribuție.