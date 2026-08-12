Se schimbă regulile pentru proprietari: lucrările pe care le poți face fără autorizație

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) a fost publicat în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare la 15 zile calendaristice de la data publicării. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat noile prevederi, care aduc modificări importante în privința procedurilor necesare pentru anumite lucrări de amenajare și construire.

Noile reguli reduc formalitățile pentru intervențiile considerate cu impact redus și stabilesc mai multe modalități prin care acestea pot fi realizate. În funcție de natura lucrării, sunt prevăzute intervenții care nu vor mai necesita formalități de autorizare, lucrări ce vor putea fi executate pe baza unui plan de amplasament și lucrări pentru care va fi suficientă notificarea autorității locale.

Lista lucrărilor ce pot fi efectuate fără autorizație de construire este mai largă decât cea prevăzută de regulile existente. Printre intervențiile vizate se află montarea unor sisteme pentru încălzire, prepararea apei calde sau climatizare, precum și instalarea sistemelor fotovoltaice și a panourilor solare destinate consumului propriu, în condițiile stabilite de legislație.

Fără autorizație vor putea fi realizate și anumite pergole și terase exterioare demontabile, unele ziduri de sprijin și scări de acces situate în interiorul proprietății, precum și anumite branșamente și racorduri executate în limitele proprietății. Noile prevederi se referă și la alte tipuri de lucrări și intervenții cu impact redus.

Procedurile sunt simplificate și pentru amplasarea unor sisteme automate destinate colectării și livrării trimiterilor poștale și serviciilor de curierat. În același timp, noile reguli vizează anumite lucrări de infrastructură și amenajare, dar și intervenții care au ca scop securitatea la incendiu.

O categorie distinctă este reprezentată de construcțiile-anexă aferente locuințelor unifamiliale din mediul rural. Potrivit noilor prevederi, acestea vor putea fi realizate fără autorizație de construire dacă suprafața lor cumulată nu depășește 20 de metri pătrați și dacă sunt respectate reglementările urbanistice locale.

Eliminarea obligației de autorizare nu înseamnă însă că aceste construcții pot fi ridicate fără respectarea normelor aplicabile în domeniul construcțiilor. Ministrul Dezvoltării a precizat că beneficiarii, proiectanții și executanții trebuie să țină cont de toate cerințele prevăzute de legislație, chiar și atunci când autorizația de construire nu mai este necesară.

„Eliminarea autorizației pentru aceste categorii de lucrări nu înseamnă eliminarea obligației de respectare a normelor în domeniu. Beneficiarii, proiectanții și executanții trebuie să respecte reglementările urbanistice, cerințele tehnice privind calitatea în construcții, legislația de mediu, regulile privind protejarea patrimoniului și celelalte acte normative aplicabile. Răspunderea pentru respectarea acestor cerințe revine beneficiarului, în solidar cu proiectanții și executanții”, a precizat Cseke Attila.

Pentru lucrările în cazul cărora Codul menține această cerință, recepția la terminarea lucrărilor rămâne obligatorie. Documentația tehnică aferentă trebuie introdusă în cartea tehnică a construcției și în Registrul Național al Construcțiilor, iar proiectul trebuie elaborat de specialiști.

În cazul zonelor construite protejate, regulile sunt diferite. Lucrările care pot fi efectuate fără formalități de autorizare vor fi permise numai dacă regulamentul local de urbanism prevede această posibilitate.

Astfel, faptul că o anumită intervenție nu mai necesită autorizație de construire nu înlătură obligația respectării regulilor urbanistice și a celorlalte cerințe legale. Responsabilitatea pentru respectarea acestora revine beneficiarilor, proiectanților și executanților.

Noile prevederi urmăresc ca intervențiile simple să nu mai presupună parcurgerea unor proceduri administrative raportate disproporționat la complexitatea lucrării. În același timp, autoritățile locale vor putea direcționa resursele către proiectele care au un impact mai important asupra dezvoltării urbane și siguranței construcțiilor.