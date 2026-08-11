Alertă maximă în jurul lui Donald Trump. Iranul îl vrea mort, iar președintele SUA a fost scos în secret din Air Force One

Președintele american Donald Trump ar fi fost vizat de o amenințare iraniană în timpul unei deplasări în Turcia, potrivit unor informații atribuite serviciilor israeliene. Datele transmise Statelor Unite au determinat Serviciul Secret să modifice în ultimul moment planul de transport al liderului de la Casa Albă. Donald Trump a fost mutat de pe Air Force One într-un alt avion, în cadrul unei operațiuni de securitate desfășurate luna trecută, relatează The Wall Street Journal, care citează un oficial american anonim.

Donald Trump a fost scos de pe Air Force One după ce Israelul a informat Statele Unite despre existența unei amenințări iraniene privind o posibilă tentativă de asasinare a președintelui american. Potrivit The Wall Street Journal, alerta a fost suficient de serioasă pentru ca Serviciul Secret al SUA să schimbe planurile de deplasare în timp ce liderul american se pregătea să plece din Turcia.

Operațiunea ar fi presupus transferarea președintelui într-un camion de catering, folosit pentru a-l transporta discret către un avion militar. Informațiile au fost prezentate de publicația americană pe baza declarațiilor unui oficial din SUA care nu a fost identificat.

Amenințarea semnalată de serviciile de informații israeliene ar fi vizat chiar aeronava în care urma să călătorească președintele Statelor Unite. Conform raportului citat, Iranul ar fi intenționat să folosească rachete sol-aer portabile, lansate de pe umăr, pentru a doborî avionul în care se afla Donald Trump.

Informațiile primite de autoritățile americane au determinat adoptarea măsurilor suplimentare de securitate și schimbarea aeronavei cu care urma să călătorească președintele.

Măsurile luate pentru protejarea lui Donald Trump nu ar fi presupus însă evacuarea tuturor oficialilor americani aflați la bordul aeronavei. Potrivit oficialului american, mai mulți membri importanți ai administrației au rămas în avion în pofida amenințării semnalate.

Printre aceștia s-ar fi aflat și secretarul de stat Marco Rubio, alături de alți consilieri de rang înalt ai președintelui american.

Informațiile privind o posibilă tentativă iraniană de asasinare a președintelui SUA nu sunt prezentate pentru prima dată. Sursa citată relatase încă de luna trecută că serviciile israeliene de informații identificaseră indicii referitoare la pregătirea unui nou complot împotriva lui Donald Trump.

La momentul respectiv, publicația americană nu prezentase însă detalii despre modul în care ar fi urmat să fie pus în aplicare presupusul plan și nici despre măsurile concrete adoptate pentru protejarea președintelui.

Evaluarea informațiilor disponibile la acel moment nu indica însă în mod clar existența unui plan operațional concret. Doi oficiali americani declaraseră pentru postul israelian Channel 12 că datele obținute se refereau mai degrabă la discuții generale purtate între oficiali iranieni despre posibilitatea asasinării președintelui Statelor Unite.

Potrivit explicațiilor oferite atunci, informațiile nu indicau existența unui complot specific și deja pregătit pentru a fi pus în aplicare împotriva lui Donald Trump.

Amenințările la adresa lui Donald Trump au fost invocate public și înainte de apariția informațiilor despre operațiunea de securitate din Turcia. În iulie, președintele SUA a afirmat că Iranul a amenințat să îl asasineze sau să încerce să îl asasineze și a anunțat că armata americană este pregătită să riposteze în cazul în care autoritățile de la Teheran ar pune în aplicare o asemenea acțiune.

Tensiunile au fost alimentate și de mesajele apărute în Iran. În timpul ceremoniilor funerare organizate pentru fostul lider suprem Ali Khamenei, participanți au afișat pancarte și bannere care cereau uciderea lui Donald Trump și a premierului israelian Benjamin Netanyahu. Noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a vorbit, la rândul său, despre răzbunarea morții tatălui său și a susținut că aceasta trebuie dusă la îndeplinire.

Donald Trump declarase, în aceeași perioadă, că se consideră principala țintă a Iranului. Informațiile apărute ulterior despre schimbarea secretă a aeronavei prezidențiale în Turcia indică însă un nivel suplimentar al amenințării: serviciile israeliene ar fi transmis Washingtonului date despre un risc considerat suficient de credibil pentru ca Serviciul Secret să organizeze transferul discret al președintelui într-o altă aeronavă.