Se oprește Unitatea 2 de la Cernavodă. Dunărea a ajuns la limita care declanșează oprirea. Ce se întâmplă joi, de la ora 07:00

Unitatea 2 de la Cernavodă va intra joi, 13 august, într-o procedură de oprire controlată, pe fondul scăderii nivelului Dunării. Operațiunea va începe la ora 07:00, potrivit directorului Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, Romeo Urjan. Reactorul funcționează în parametri normali, iar măsura nu este determinată de o defecțiune sau de o situație de urgență. Decizia a fost luată după monitorizarea nivelului apei și a parametrilor tehnici ai centralei.

Unitatea 2 de la Cernavodă va începe joi dimineață procedura de oprire controlată, după ce evoluția nivelului Dunării a indicat apropierea de limitele stabilite prin procedurile de funcționare ale centralei. Romeo Urjan a precizat că reactorul funcționează normal și că măsura este una preventivă și planificată.

Decizia vine în contextul scăderii continue a nivelului Dunării, fenomen monitorizat de specialiștii centralei împreună cu parametrii tehnici ai sistemelor de răcire. Conducerea centralei estimează că limitele prevăzute în procedurile de operare vor fi atinse joi.

„Unitatea 2 de la Cernavodă este în funcțiune în parametrii normali, fără probleme. Am hotărât ca joi, 13 august, la ora 07:00, să începem procedura de oprire controlată, deci nu oprim de urgență, nu oprim intempestiv. Închidem datorită faptului că nivelul Dunării scade și a ajuns la nivelul la care, conform procedurilor noastre, trebuie să o oprim.

Monitorizăm nivelul Dunării, monitorizăm parametrii de funcționare, cum ar fi vibrațiile la pompele de răcire, și am ajuns la concluzia că joi atingem aceste limite și începe procedura controlată la 07:00”, a declarat directorul centralei.

Oprirea Unității 2 nu se va produce brusc, ci printr-un proces gradual de reducere a puterii reactorului. Procedura va începe la ora 07:00, iar conducerea centralei estimează că, în jurul orei 12:00, reactorul va ajunge la putere zero și va urma deconectarea de la Sistemul Energetic Național.

Romeo Urjan a subliniat că această procedură nu este determinată de apariția unui defect și nici de o situație de urgență. Oprirea este decisă de operator pe baza prognozelor privind nivelul Dunării și a condițiilor stabilite pentru funcționarea în siguranță a unității.

„Oprirea controlată înseamnă că nu este forțată de factori externi sau factori interni, nu avem un defect, nu avem o situație de urgență. Este hotărârea noastră, bazată pe prognoză, după cum am spus, și oprirea controlată înseamnă că reducem gradual puterea reactorului. Începem la 07:00, în jurul orei 12:00 ajunge cu putere zero și ne deconectăm de la Sistemul Energetic Național”, precizează Urjan.

Conducerea centralei susține că eventuala continuare a scăderii nivelului Dunării, după oprirea reactorului, nu va pune în pericol siguranța Unității 2. Centrala dispune de echipamente și sisteme de protecție concepute pentru menținerea răcirii reactorului inclusiv în condiții de nivel foarte scăzut al apei.

Sistemele disponibile includ pompe de răcire amplasate astfel încât să poată funcționa și atunci când nivelul Dunării coboară sub valorile necesare operării normale a reactorului. Aceste echipamente permit menținerea condițiilor de răcire după oprirea unității.

„Noi avem măsuri de protecție la centrala nucleară de la Cernavodă să nu fim afectați de scăderea nivelului Dunării. Avem echipamente care funcționează, respectiv pompe de răcire, care sunt cu rotorul pompelor mult mai jos decât cele care sunt de funcționare normală și putem asigura răcirea în condiții normale cu reactorul oprit. Deci, scăderea Dunării în continuare, atâta timp cât suntem opriți, nu ne afectează siguranța reactorului”, a mai spus Urjan.

Reducerea progresivă a puterii reactorului are și rolul de a proteja echipamentele centralei de solicitările care pot apărea în cazul unei opriri rapide. Potrivit directorului centralei, declanșarea sistemelor de protecție într-o oprire de urgență poate genera un stres suplimentar asupra instalațiilor.

În cazul Unității 2, existența timpului necesar pentru pregătirea operațiunii permite reducerea controlată a puterii pe parcursul mai multor ore, înainte ca reactorul să fie oprit și deconectat de la Sistemul Energetic Național.

„În aceste ore scădem puterea reactorului gradat, așa cum v-am spus, pentru a nu supune la stres echipamentele centralei. La oprire de urgență, de exemplu, dacă declanșezi sistemele de protecție, întotdeauna apare stres pentru echipamentele centralei. Vrem să oprim gradat, cu reducere controlată de putere, astfel încât să nu afectăm echipamentele”, spune directorul Centralei.

Operațiunile efectuate în ultima perioadă în zona centralei au permis menținerea Unității 2 în funcțiune mai multe zile decât ar fi fost posibil în condițiile scăderii naturale a nivelului Dunării. Romeo Urjan a indicat intervenții precum derocarea stâncii, dragarea Dunării și amplasarea unor barje.

Potrivit calculelor prezentate de conducerea centralei, efectul cumulat al acestor lucrări a însemnat un câștig de aproximativ o săptămână de funcționare. Până la momentul declarațiilor, calculele indicau deja 5,5 zile câștigate, iar până joi dimineață perioada suplimentară urma să ajungă la șapte zile.