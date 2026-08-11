Atenție la ce distribui pe Facebook și TikTok. Ce riscă românii care distribuie informații false pe rețelele sociale

Distribuirea de informații false pe rețelele sociale poate avea consecințe juridice atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legea penală. Discuția a revenit în atenția publică după răspândirea pe TikTok a unor afirmații false despre o presupusă „ambulanță care fură copii”. Poliția Română explică în ce situații poate fi deschis un dosar penal și care este criteriul esențial prevăzut de Codul penal.

Informațiile false distribuite în spațiul public nu reprezintă automat o infracțiune, însă Codul penal stabilește explicit situația în care comunicarea sau răspândirea acestora poate atrage răspunderea penală. Elementele analizate sunt caracterul fals al informației, faptul că persoana care o transmite îl cunoaște și consecințele produse asupra securității naționale.

Potrivit Codului penal în vigoare, fapta este reglementată în Titlul X, referitor la infracțiunile contra securității naționale. Articolul 404 stabilește că:

„Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani”.

Prevederea arată că simplul fapt că o informație este falsă nu este suficient pentru încadrarea faptei la această infracțiune. Pentru aplicarea articolului 404 trebuie îndeplinite condițiile stabilite de norma penală, inclusiv existența unui pericol pentru securitatea națională.

Poliția Română a explicat modul în care autoritățile analizează situațiile în care informații neverificate sau false sunt distribuite masiv în mediul online. Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al instituției, a precizat că deschiderea unui dosar penal depinde de stabilirea existenței unei infracțiuni.

„Dacă se va stabili că a fost săvârșită o infracțiune de diseminare comunicarea de informații false, se va întocmi dosar penal în acest sens. Dacă nu se va stabili că a fost săvârșită o infracțiune și acele share-uri nu au deținut informații care să afecteze siguranța națională, cu siguranță vor fi dispuse alte măsuri de competență. Dar este foarte important acest lucru, ca toți oamenii să conștientizeze că aceste informații vehiculate în spațiul public sunt false, să verifice informațiile doar din surse oficiale. Tocmai de aceea o să continuăm aceste campanii de informare a oamenilor pentru a verifica informațiile disponibile pe rețele de socializare și pentru a nu le distribui decât atunci când sunt sigure că acele informații sunt reale și nu sunt false, așa cum s-a întâmplat în cazul de față”, a explicat oficialul, pentru Antena 3.

Cadrul legal actual face o distincție importantă între simpla redistribuire a unor informații false și fapta care întrunește toate elementele unei infracțiuni. În cazul articolului 404 din Codul penal, una dintre condițiile obligatorii este ca răspândirea informațiilor respective să pună în pericol securitatea națională.

Prin urmare, fiecare situație trebuie analizată în funcție de conținutul distribuit, împrejurările concrete și efectele produse. Dacă nu sunt întrunite condițiile răspunderii penale, autoritățile pot analiza aplicarea altor măsuri aflate în competența lor, în funcție de circumstanțele cazului.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române a subliniat că, potrivit cadrului legislativ aplicabil în prezent, caracterul fals al unei informații nu este singurul element necesar pentru existența infracțiunii. Pentru încadrarea penală trebuie îndeplinită și condiția referitoare la afectarea siguranței naționale.