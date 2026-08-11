ANCPI repornește sistemul e-Terra. Activitățile de cadastru și publicitate imobiliară vor fi reluate etapizat

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat că aplicația e-Terra a fost repornită etapizat începând de marți, 11 august 2026, de la ora 15:00. Reluarea activității se face treptat pentru personalul ANCPI, al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), precum și pentru notarii publici.

Repornirea aplicației are loc în condițiile stabilite în urma verificărilor și testelor efectuate de specialiști și reprezintă primul pas către reluarea integrală și normalizarea activității de cadastru și publicitate imobiliară.

Autoritățile au precizat că repornirea etapizată privește exclusiv sistemul e-Terra, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestiunea și evidența cadastrului și cărții funciare la nivel național. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân deocamdată oprite și vor fi repuse în funcțiune tot etapizat, după anunțuri prealabile.

„Facem precizarea că repornirea etapizată privește exclusiv sistemul e-Terra, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestiunea și evidența cadastrului și cărții funciare la nivel național. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân oprite deocamdată și vor fi repuse în funcțiune etapizat, cu anunț prealabil”, informează autoritățile.

Prima zi de funcționare a aplicației este dedicată cu prioritate înregistrării actelor primite prin corespondență și a celor instrumentate de notarii publici în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Personalul OCPI are ca sarcină prioritară înregistrarea actelor depuse prin poștă în perioada indisponibilității aplicației, iar notarii publici pot începe înregistrarea actelor instrumentate în această perioadă și care nu au putut fi depuse prin intermediul sistemului. În prima zi de funcționare nu pot fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și informare.

Începând de miercuri, 12 august 2026, de la ora 8:30, aplicația e-Terra va deveni disponibilă și pentru alte categorii de utilizatori, respectiv persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici-judiciari și executorii judecătorești care aveau acces în aplicație înainte de producerea incidentului.

„Precizăm că în prima zi de funcționare nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și respectiv informare. Începând de miercuri, 12 august 2026, ora 8:30, aplicația e-Terra va fi disponibilă și altor categorii de utilizatori: persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici-judiciari, executori judecătorești, care aveau acces în această aplicație înainte de producerea incidentului”, subliniază autoritățile.

Pentru acești utilizatori sunt puse la dispoziție manuale de utilizare și materiale video cu instrucțiuni, menite să faciliteze reluarea activității. În paralel, pentru personalul OCPI sunt organizate ședințe de lucru și sesiuni de instruire pentru ca reluarea activității să se desfășoare în cele mai bune condiții.

ANCPI a anunțat că este protejat rangul cererilor aflate în curs. Pentru aproximativ 94.000 de cereri aflate în soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă. Odată cu reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestor cereri în termenul legal.

Pe întreaga perioadă în care sistemul electronic nu a funcționat, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. Odată cu repunerea în funcțiune a aplicației, toate cererile depuse prin corespondență, precum și actele instrumentate de notarii publici anterior blocării sistemului și neînregistrate la OCPI sunt introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor.

Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost prelungită automat cu numărul de zile în care sistemul a fost indisponibil, pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Măsurile adoptate urmăresc protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii.

După repornirea aplicației e-Terra, sistemul va fi monitorizat permanent pentru identificarea și remedierea rapidă a eventualelor probleme. În cazul apariției unor blocaje sau întreruperi temporare, echipele tehnice specializate sunt pregătite să intervină operativ, iar problemele vor fi analizate și remediate în cel mai scurt timp posibil.

ANCPI va menține comunicarea permanentă cu instituțiile implicate în procesul de repunere în funcțiune a aplicației e-Terra, respectiv Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint. În perioada următoare, accesul și funcționalitățile aplicației vor fi extinse și stabilizate etapizat, în funcție de monitorizarea comportamentului sistemului și de volumul solicitărilor.

Instituția a precizat că ANCPI și OCPI acordă prioritate activității restante și revenirii cât mai rapide la fluxurile normale de lucru, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Reluarea etapizată a aplicației urmărește asigurarea unui proces sigur și controlat și reprezintă un pas important pentru revenirea la desfășurarea normală a activității de cadastru și publicitate imobiliară.

Autoritățile avertizează că, în perioada imediat următoare repornirii, este posibil ca timpii de răspuns ai aplicației să fie mai mari din cauza volumului ridicat de accesări și a numărului mare de solicitări acumulate în perioada în care sistemul a fost indisponibil. Pe măsura stabilizării volumului de accesări și a fluxurilor de lucru, aplicația ar urma să revină la parametrii normali de funcționare.

Aplicația e-Terra funcționează în prezent în Cloudul Guvernamental, infrastructură care oferă condiții tehnice superioare celei utilizate anterior.

ANCPI a mai anunțat că unele documente în format PDF pot fi temporar indisponibile în perioada imediat următoare repornirii. Situația este determinată de faptul că procesul de transfer al documentelor în Cloudul Guvernamental nu este încă finalizat. Instituția a subliniat că indisponibilitatea temporară a unor documente nu înseamnă pierderea sau ștergerea acestora, acestea urmând să devină disponibile pe măsură ce procesul de transfer este finalizat.

„Precizăm că indisponibilitatea temporară a unor documente nu înseamnă pierderea sau ștergerea acestora. Documentele vor deveni disponibile pe măsură ce procesul de transfer este finalizat. Mulțumim pentru înțelegere și răbdare tuturor partenerilor și cetățenilor!”, au conchis autoritățile.

Pentru sprijinirea utilizatorilor și furnizarea de informații privind reluarea activității aplicației e-Terra, ANCPI a pus la dispoziție linii telefonice dedicate de Call Center, la numerele 0749012525, 0749016331 și 0735 950 582.

Liniile de Call Center sunt destinate furnizării de informații și îndrumării utilizatorilor cu privire la accesarea și utilizarea aplicației e-Terra, precum și la eventualele situații întâmpinate în procesul de reluare a activității. ANCPI recomandă utilizatorilor să consulte, înainte de apelarea Call Center-ului, manualele de utilizare și materialele video cu instrucțiuni puse la dispoziție pentru e-Terra.