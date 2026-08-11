Ce se schimbă în marile malluri din România. Măsura care îi va afecta pe chiriașii și vizitatorii 

Consumul de electricitate este redus în mai multe clădiri de birouri și centre comerciale din România, după ce doi dintre marii dezvoltatori imobiliari locali au început să aplice măsuri de eficientizare. Decizia vine pe fondul debitului scăzut al Dunării, care afectează funcționarea Unității 2 de la Cernavodă, iar măsurile anunțate vizează mai multe proprietăți din portofoliile celor două companii.

CPI Property Group, companie cu un portofoliu imobiliar de 1,5 miliarde de euro în România, care deține inclusiv centrul comercial Sun Plaza din București, a anunțat că a introdus măsuri de eficiență energetică în portofoliul său local.

Acestea sunt aplicate în clădirile de birouri și în centrele comerciale administrate de companie și urmăresc reducerea consumului care nu este esențial, precum și o utilizare mai eficientă a sistemelor tehnice.

„Măsurile se concentrează pe reducerea consumului de energie non-esențială, optimizarea funcționării sistemelor clădirilor și a spațiilor comune, precum și pe limitarea iluminatului decorativ și publicitar acolo unde este cazul, menținând în același timp o experiență sigură, confortabilă și de înaltă calitate pentru chiriașii, vizitatorii și partenerii noștri de afaceri”, a transmis compania.

NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale de pe piața locală, a anunțat, la rândul său, că a început să aplice măsuri pentru optimizarea consumului de energie în mallurile pe care le operează.

Primele măsuri au fost introduse la Promenada București și Mega Mall, unde funcționarea sistemelor de climatizare a fost ajustată astfel încât consumul de energie să fie distribuit mai echilibrat pe parcursul zilei.

„Primele implementări au avut loc la Promenada București și Mega Mall, prin ajustarea funcționării sistemelor de climatizare pentru o utilizare mai echilibrată a energiei disponibile pe parcursul zilei. Prin aceste măsuri, centrele comerciale contribuie la reducerea presiunii asupra sistemului energetic național în orele de vârf. Doar la Mega Mall, optimizarea consumului a redus solicitarea rețelei cu aproximativ 4 MW pe zi, prin alinierea la intervalele cu producție solară ridicată”, se arată în comunicatul de presă.

Măsurile de optimizare urmează să fie implementate în toate centrele comerciale ale NEPI Rockcastle din România, în funcție de caracteristicile fiecărei locații și de modul în care acestea utilizează energia.

Compania precizează că acțiunile sunt susținute și de investițiile realizate în propria infrastructură de producere a energiei regenerabile. Printre acestea se numără instalațiile cu panouri fotovoltaice, precum și soluțiile de eficiență energetică introduse în centrele comerciale ale Grupului.

La Mega Mall, măsurile adoptate au avut ca efect reducerea solicitării rețelei cu aproximativ 4 MW pe zi. Consumul a fost ajustat prin corelarea funcționării sistemelor cu perioadele în care producția de energie solară este mai ridicată.

NEPI Rockcastle precizează că temperaturile din interiorul centrelor comerciale vor fi monitorizate permanent. Obiectivul este menținerea condițiilor de confort pentru clienți în timp ce sunt aplicate măsurile de optimizare a consumului.

Compania continuă extinderea acestor măsuri la nivelul portofoliului local, iar modul de aplicare este stabilit în funcție de profilul de consum al fiecărui centru comercial, de capacitatea sistemelor tehnice existente și de disponibilitatea energiei regenerabile.