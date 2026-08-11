Schimbarea pregătită de OLX intră în vigoare peste câteva zile. Ce trebuie să știe utilizatorii

OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, pregătește o schimbare importantă pentru utilizatorii platformei. Compania, care a avut peste 5,2 milioane de vizitatori unici în luna iulie, modifică modalitatea prin care produsele pot fi livrate către cumpărători.

Platforma urmează modelul Vinted și introduce posibilitatea ca utilizatorii să primească produsele comandate și la locker. Schimbarea a fost anunțată de companie în contextul modificării Condițiilor de utilizare ale platformei.

Noua variantă a condițiilor urmează să intre în vigoare pe 26 august. Printre modificările anunțate se numără extinderea opțiunilor de livrare disponibile prin serviciul Livrare prin OLX.

„livrare prin lockere — serviciul Livrare prin OLX poate include, pe lângă livrarea la ușă (door-to-door), și livrarea într-un locker”, se precizează în informarea transmisă utilizatorilor.

Până acum, utilizatorii OLX puteau comanda produse cu livrare și verificare, coletul fiind verificat în prezența curierului. Serviciul de livrare al platformei este asigurat prin colaborarea cu Fan Courier.

Noua opțiune le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a alege livrarea într-un locker, pe lângă varianta tradițională, cu livrare direct la adresă. Astfel, serviciul Livrare prin OLX va putea include ambele modalități de predare a coletelor.

Introducerea livrării la locker vine după ce Vinted a pus la dispoziția utilizatorilor săi o astfel de opțiune. OLX a făcut anterior și alte modificări pentru a apropia serviciile oferite de platformă de cele disponibile pe site-urile concurente.

În toamna anului trecut, compania a introdus și opțiunea Siguranța Achiziției, o funcționalitate lansată după modelul Vinted.

Modificările pregătite de OLX nu vizează doar serviciile de livrare. Compania anunță și introducerea unui Pachet Flexibil, o nouă modalitate de publicare contra cost a anunțurilor, destinată utilizatorilor profesioniști.

Totodată, platforma aduce funcționalități noi pentru categoria Locuri de muncă. Noile prevederi includ și precizări referitoare la produsele comercializate prin intermediul platformei și la posibilitatea ca anumite articole să nu fie acceptate pentru transport.

Potrivit noilor condiții, unele produse pot fi permise la comercializare pe OLX, însă pot fi refuzate la ridicare sau la transport de către partenerii de curierat. Modificarea introduce astfel o diferențiere între posibilitatea de a publica un produs pe platformă și acceptarea acestuia pentru transport.

OLX modifică și perioada de inactivitate după care anumite conturi pot fi șterse. Termenul este redus de la 36 de luni la 24 de luni.

Noile Condiții de utilizare aduc și clarificări referitoare la dreptul de retragere din contractele încheiate cu utilizatorii profesioniști. Schimbarea face parte din setul de modificări pe care compania îl va aplica începând cu 26 august.

OLX operează pe piața locală ca parte a grupului deținut de fondul de investiții sud-african Naspers. Grupul OLX a încheiat anul 2024 cu afaceri de 777 de milioane de dolari, în creștere cu 18% față de anul precedent.

Și activitatea companiei din România a înregistrat o creștere în 2025. Afacerile firmei locale din grup au urcat cu 21%, de la 366 de milioane de lei la peste 444 de milioane de lei.

Anul 2025 a reprezentat, totodată, perioada cu cel mai mare profit raportat de filiala locală a OLX, acesta ajungând la 140 de milioane de lei.