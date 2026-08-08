Schimbare la TVA în 2026. Cine trece automat la raportarea lunară și ce termene trebuie respectate

Companiile înregistrate în scopuri de TVA și care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală trebuie să fie atente la regulile aplicabile în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri. În anumite situații, efectuarea unei astfel de operațiuni schimbă automat perioada fiscală din trimestru în lună, iar firmele au obligația de a notifica Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în termenul prevăzut de lege.

Specialiștii în fiscalitate atrag atenția că modificarea nu depinde de opțiunea contribuabilului, ci de momentul în care intervine exigibilitatea TVA pentru achiziția intracomunitară de bunuri (AIC), regulile fiind prevăzute la art. 322 alin. (7) din Codul fiscal.

Potrivit explicațiilor publicate de AKA Tax Accounting, persoanele impozabile care depun decontul de TVA trimestrial și efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri vor trece la raportarea lunară.

Momentul în care începe noua perioadă fiscală diferă în funcție de luna în care apare exigibilitatea TVA.

Dacă exigibilitatea TVA intervine în prima lună a trimestrului – ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie – perioada fiscală devine chiar acea lună.

„Perioada fiscală devine luna I a trimestrului.”

În acest caz, declarația de mențiuni trebuie depusă până în a cincea zi lucrătoare a celei de-a doua luni din trimestru, iar decontul de TVA se depune până la data de 25 a lunii următoare.

Dacă exigibilitatea intervine în februarie, mai, august sau noiembrie, modificarea se aplică începând cu a treia lună a trimestrului.

„Perioada fiscală devine luna a III-a a trimestrului.”

În această situație, primele două luni ale trimestrului reprezintă o perioadă fiscală distinctă, iar din luna a treia contribuabilul va depune decontul de TVA în fiecare lună.

Dacă exigibilitatea intervine în martie, iunie, septembrie sau decembrie, schimbarea perioadei fiscale produce efecte din prima lună a trimestrului următor.

„Perioada fiscală devine luna I a trimestrului următor.”

Decontul aferent trimestrului va include toate operațiunile efectuate până la acel moment, iar ulterior raportarea se va face lunar.

Potrivit specialiștilor, exigibilitatea TVA pentru achizițiile intracomunitare de bunuri intervine în funcție de emiterea facturii.

„La data emiterii facturii/autofacturii, dacă aceasta este emisă până în a 15-a zi a lunii următoare livrării bunurilor.”

În cazul în care factura nu este emisă până la acel termen, exigibilitatea apare automat.

„Dacă nu este emisă factura până atunci, exigibilitatea intervine în ziua de 15 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea.”

De asemenea, plata unui avans nu generează, în mod obișnuit, exigibilitatea TVA.

„Plata unui avans nu generează exigibilitatea TVA, cu excepția situației în care este emisă o factură de avans înainte de livrare.”

Schimbarea perioadei fiscale trebuie comunicată ANAF prin depunerea declarației de mențiuni.

„Schimbarea perioadei fiscale se notifică prin depunerea Declarației de mențiuni, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii în care intervine exigibilitatea AIC.”

Notificarea se poate face, după caz, prin formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 070, 700 sau 093, în funcție de categoria contribuabilului.

Nerespectarea termenelor poate atrage sancțiuni contravenționale.

Potrivit informațiilor prezentate de AKA Tax Accounting, pentru depunerea cu întârziere a declarației de mențiuni sau a deconturilor de TVA se aplică:

amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii și mari;

amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru celelalte persoane juridice și pentru persoanele fizice.

Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1/2016 și ordinele ANAF nr. 1699/2021 și nr. 1941/2021, care stabilesc procedurile privind modificarea vectorului fiscal și obligațiile declarative ale contribuabililor.