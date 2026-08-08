Taxa pe lux se majorează. Ce trebuie să știe proprietarii de clădiri și mașini scumpe. Formularul 216 a fost actualizat

Cota impozitului special aplicat clădirilor și autoturismelor de mare valoare, cunoscut drept taxa pe lux, a crescut de la 1 ianuarie 2026. Nivelul impozitului s-a majorat de trei ori, de la 0,3% la 0,9%, iar formularul 216 a fost modificat pentru a reflecta această schimbare și pentru a permite depunerea declarațiilor la termenele stabilite în anul fiscal 2026.

Majorarea este prevăzută de Legea 239/2025, prin modificările aduse Codului fiscal, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2026. Impozitul special pentru bunurile de valoare ridicată se achită separat față de taxele locale datorate pentru clădiri și vehicule.

Taxa pe lux se aplică anumitor bunuri care depășesc pragurile valorice stabilite de legislație. Sunt vizate clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane lei, precum și autoturismele cu o valoare de achiziție de peste 375.000 lei, deținute atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice, potrivit celor relatate de avocatnet.ro.

Pentru adaptarea documentului la noua cotă de impozitare, Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Ordinul 917/2026, intrat în vigoare începând cu 5 august 2026. Prin acest ordin, formularul a fost actualizat pentru aplicarea cotei de 0,9%.

Potrivit noilor prevederi, impozitul special se calculează prin aplicarea cotei de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea bunului și plafonul neimpozabil prevăzut de lege.

Pentru clădirile rezidențiale, calculul se realizează prin aplicarea cotei de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată de organul fiscal local, și suma de 2,5 milioane lei.

În cazul autoturismelor, taxa se determină prin aplicarea aceleiași cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție a vehiculului și plafonul de 375.000 lei.

Formularul 216 a fost introdus pentru declararea acestui impozit special și trebuie depus anual la organul fiscal central unde persoana fizică sau juridică este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.

Persoanele fizice care dețineau, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, clădiri rezidențiale în România, individual sau în coproprietate, trebuie să depună declarația dacă valoarea impozabilă a acestora depășește 2,5 milioane lei.

Pentru această categorie, termenul de depunere a formularului 216 și de plată a impozitului este 30 septembrie al anului fiscal curent. În cazul aplicării noii cote, termenul pentru anul 2026 este 30 septembrie 2026.

Persoanele fizice și juridice care dețin autoturisme înmatriculate sau înregistrate în România, cu o valoare individuală de achiziție mai mare de 375.000 lei, trebuie să depună declarația până la 31 decembrie al anului fiscal curent. Pentru taxa calculată la noua cotă, termenul aferent anului 2026 este 31 decembrie 2026.

Formularul 216 trebuie completat și transmis în format electronic către organul fiscal competent. În situația în care sunt identificate erori în declarația depusă inițial, acestea pot fi corectate prin depunerea unei declarații rectificative.

Declarația rectificativă trebuie să includă informațiile corecte, inclusiv datele care au fost raportate corect în formularul inițial.

Pentru termenele de plată și declarare din 2025, respectiv 30 septembrie și 31 decembrie, s-a aplicat cota de 0,3% pentru taxa pe lux. Începând cu termenele aferente anului 2026, impozitul special se calculează folosind noua cotă de 0,9%.