Taxă pentru proprietarii de mașini. Schimbarea pe care mii de șoferi trebuie să o știe. Plata care se face exclusiv online

Șoferii care își înmatriculează mașinile trebuie să știe că taxele pentru plăcuțele de înmatriculare nu mai sunt încasate la ghișeele serviciilor de permise și înmatriculări. Schimbarea a fost explicată de Gabriel Ioniță, șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Buzău, care susține că măsura simplifică procedurile atât pentru cetățeni, cât și pentru funcționari.

Potrivit lui Gabriel Ioniță, una dintre cele mai importante schimbări implementate în ultimul an privește modalitatea de plată a plăcuțelor de înmatriculare.

„Prima noutate care a venit încă de la 1 ianuarie a fost că la sediul nostru nu se mai achită taxele pentru plăcuțe cu numele de înmatriculare”, a declarat acesta.

Măsura a fost pregătită cu mai multe luni înainte pentru ca oamenii să fie informați din timp. Cu toate acestea, la începutul anului mulți șoferi au continuat să se prezinte la ghișee pentru a efectua plata.

„Am postat pe toate rețelele, pe site-ul prefecturii, informare la sediu și așa mai departe. Bineînțeles că de la 1-5 ianuarie sau când a început, când a fost prima zi lucrătoare oamenii nu știau”, a explicat șeful serviciului.

Gabriel Ioniță spune că încasarea banilor genera un volum mare de muncă administrativă și crea frecvent blocaje.

„Era o foarte mare greutate pentru noi, în sensul că acești bani trebuie preluați de cineva la finalul zilei. Trebuie duși la prefectură, a doua zi trebuie duși la trezorerie, tot timpul se încheie documente.”

O altă problemă era reprezentată de lipsa banilor potriviți la momentul plății.

„Și cea mai mare problemă era că omul nu venea niciodată cu banii pregătiți. Deși le spuneam încă de dimineață să aveți bani fix. Uitați, numere la rând costă atât, numere preferențiale costă atât. Bineînțeles că venea cu 100 RON și trebuia să strici după el pe acolo, luați-vă restul și pleca.”

În multe situații, acest lucru genera întârzieri și nemulțumiri.

„Dacă îl puneai să schimbe, «hai, domnule, mă trimiți pe mine acum să schimb bani». Deci cum o dădeai nu era bine.”

Potrivit oficialului, șoferii au la dispoziție metode moderne de plată, inclusiv platforma ghișeul.ro.

„Pentru înmatriculare oricum trebuia să-ți achiți o taxă care nu se achita la noi, adică cea de certificat de înmatriculare sau de autorizație provizorie. Deci aia oricum trebuie achitată. Dacă achiți una, nu e simplu să o achiți și pe a doua?”

Acesta recomandă utilizarea serviciilor online pentru a evita drumurile inutile și aglomerația.

„Omul poate să intre pe ghișeul.ro să-și achite foarte frumos problema și discuția.”

Gabriel Ioniță afirmă că eliminarea încasării numerarului a redus semnificativ riscul erorilor și a simplificat activitatea funcționarilor.

„Au scăpat ei de stresul ăsta că nu stai să mai tipărești borderouri cu încasări, așezi banii, notează-i pe toți, predă-i pe condică și așa mai departe. Era o muncă foarte mare.”

În plus, măsura a contribuit la fluidizarea activității de la ghișee.

„Poate unul de bună credință care stătea în spatele celui care pur și simplu era nemulțumit că de ce îi cer eu să ducă să schimbe banii comenta și pierdea timpul.”

Șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Buzău spune că sistemul a fost apreciat și de alte servicii din țară.