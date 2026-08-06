România investește până la 50 de milioane de euro în noul fond al Inițiativei celor Trei Mări. Banii vor merge către proiecte de infrastructură

Guvernul a aprobat cadrul legal prin care România va putea participa la noul Fond al Fondurilor pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări. Prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, statul român va putea contribui cu până la 50 de milioane de euro pentru finanțarea unor proiecte strategice din regiune.

Executivul a adoptat, la propunerea Ministerului Finanțelor, proiectul de Hotărâre de Guvern care completează cadrul de funcționare al Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID).

Actul normativ permite României să participe, prin intermediul BID, la Fondul Fondurilor pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, administrat de Fondul European de Investiții (FEI).

Potrivit Guvernului, noul cadru legislativ autorizează Banca de Investiții și Dezvoltare să efectueze, în numele și pe seama statului român, o contribuție investițională de până la 50 de milioane de euro.

Fondul Fondurilor pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări este organizat ca un fond de fonduri și este administrat de Fondul European de Investiții.

Scopul acestuia este mobilizarea capitalului privat pentru finanțarea proiectelor de infrastructură și reducerea deficitului de investiții din regiune.

Printre domeniile prioritare de finanțare se numără:

energia și sustenabilitatea;

transportul;

infrastructura digitală;

infrastructura socială.

Potrivit Ministerului Finanțelor, participarea României la acest mecanism reprezintă o continuare a implicării în proiectele dezvoltate în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, după investițiile realizate prin Banca de Investiții și Dezvoltare în Fondul de Investiții și în Fondul de Inovare ale inițiativei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că participarea României la noul fond are un rol strategic și urmărește atragerea investițiilor în proiecte importante pentru regiune.

„Consolidarea prezenței României în Inițiativa celor Trei Mări prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare este un pas strategic. Ne propunem să mobilizăm capital privat și să direcționăm resursele către proiecte cu impact major în energie, transport și infrastructură digitală, garantând în același timp o gestionare eficientă prin parteneriatul cu FEI”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit Executivului, investiția României în noul fond va contribui la atragerea unor resurse financiare suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii strategice și va susține conectivitatea regională, competitivitatea economică și investițiile în statele participante, inclusiv în România.

Guvernul subliniază că administrarea fondului de către Fondul European de Investiții presupune aplicarea unor standarde ridicate de guvernanță, analiză și monitorizare a investițiilor, cu scopul utilizării eficiente a capitalului și al gestionării prudente a riscurilor investiționale.