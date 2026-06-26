Comisia Europeană aprobă majorarea capitalului și extinderea mandatului Băncii de Investiții și Dezvoltare din România

Comisia Europeană a aprobat sprijinul financiar pentru Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) din România, o instituție creată pentru a susține accesul la finanțare al economiei și al proiectelor strategice. Decizia vizează consolidarea rolului băncii în dezvoltarea investițiilor publice și private și extinderea capacității sale de intervenție în sectoare esențiale.

Comisia Europeană a aprobat măsurile de sprijin notificate de România pentru Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), instituția financiară creată pentru a facilita accesul la finanțare al companiilor și al proiectelor strategice. Decizia permite majorarea capitalului băncii cu un miliard de euro, precum și extinderea mandatului acesteia către noi domenii considerate strategice pentru economie.

România va majora capitalul băncii cu un miliard de euro. Din această sumă, 100 de milioane de euro provin dintr-un împrumut acordat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. În același timp, garanția de stat care urma să expire în 2028 va fi prelungită până la 31 decembrie 2032. Comisia Europeană consideră că aceste măsuri vor consolida capacitatea BID de a atrage finanțare și de a susține investițiile în sectoare unde accesul la credite rămâne limitat.

Banca de Investiții și Dezvoltare acordă împrumuturi, garanții și finanțări prin capital pentru proiecte de investiții. Printre beneficiari se numără întreprinderile mici și mijlocii, start-upurile inovatoare și proiectele publice de infrastructură. Sunt vizate investiții în sănătate, educație, utilități publice, energie regenerabilă, infrastructură locală, rețele de internet de mare viteză, porturi și aeroporturi. Prin extinderea mandatului, banca va putea finanța și companii aflate în proces de dezvoltare. De asemenea, vor putea primi sprijin proiecte din domeniul apărării, producției de înaltă tehnologie, industriilor bazate pe tehnologii avansate și securității cibernetice.

Comisia Europeană a analizat măsurile în baza normelor UE privind ajutoarele de stat. Comisia a concluzionat că sprijinul este necesar pentru sectoarele care întâmpină dificultăți în obținerea finanțării de pe piața privată.

Potrivit evaluării, intervenția este proporțională și limitată la domeniile unde există deficiențe de piață. În același timp, activitatea băncii va rămâne supusă unor mecanisme de monitorizare și raportare. Aceste garanții sunt menite să evite denaturarea concurenței și excluderea investitorilor privați atunci când finanțarea poate fi asigurată în condiții normale de piață.

Banca de Investiții și Dezvoltare S.A. (BID) este singura bancă de dezvoltare din România deținută integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Instituția a fost înființată la sfârșitul anului 2023, ca parte a angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Spre deosebire de băncile comerciale tradiționale, BID nu are ca obiectiv principal concurența în piața bancară privată, ci funcționează ca o bancă de promovare. Rolul său este de a interveni în domenii în care piața liberă nu reușește să asigure un nivel suficient de finanțare, acoperind așa-numitele deficiențe de piață și contribuind astfel la stimularea dezvoltării economice. În acest sens, banca acționează ca un catalizator pentru investiții și creștere economică.

BID funcționează atât ca instituție de credit, cât și ca administrator de fonduri europene, utilizând o gamă diversificată de instrumente financiare. Printre acestea se numără garanțiile de portofoliu, prin care facilitează accesul întreprinderilor la credite acordate de băncile comerciale, preluând o parte din riscul de credit. De asemenea, acordă credite destinate prefinanțării și cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene, sprijinind astfel implementarea acestora.

În plus, banca poate oferi granturi, respectiv finanțări nerambursabile, adesea combinate cu împrumuturi sau garanții pentru proiecte considerate strategice. Nu în ultimul rând, BID poate interveni și prin investiții de tip capital propriu (equity), participând direct la finanțarea unor proiecte sau întreprinderi cu potențial de dezvoltare.