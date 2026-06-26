Ministerul Sănătății semnează 19 acte adiționale pentru accelerarea proiectelor finanțate prin PNRR

Ministerul Sănătății a semnat 19 acte adiționale pentru proiectele finanțate prin PNRR, pentru a accelera implementarea investițiilor în digitalizare și siguranța pacienților. Măsurile includ prelungirea unor contracte și ajustarea bugetelor.

Ministerul Sănătății continuă procesul de optimizare și accelerare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin adoptarea unor măsuri menite să sprijine implementarea investițiilor în domeniul digitalizării și al siguranței pacienților.

În cursul acestei săptămâni, instituția a semnat 19 acte adiționale strategice, care au ca scop deblocarea și eficientizarea proiectelor aflate în derulare. Documentele vizează trei direcții majore de investiții, considerate prioritare pentru modernizarea sistemului sanitar.

Astfel, pentru componenta de digitalizare a spitalelor au fost semnate nouă acte adiționale de prelungire a contractelor, oferind unităților medicale timpul necesar pentru implementarea completă și corectă a sistemelor digitale prevăzute în proiecte.

În ceea ce privește digitalizarea instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Sănătății, au fost încheiate alte nouă acte adiționale prin care valoarea contractelor este majorată cu componenta TVA. Potrivit ministerului, această ajustare are rolul de a adapta bugetele la condițiile economice actuale și de a permite derularea în condiții optime a investițiilor.

De asemenea, a fost semnat un act adițional de prelungire pentru un proiect destinat reducerii infecțiilor asociate asistenței medicale (nosocomiale). Măsura este considerată esențială pentru finalizarea achizițiilor de echipamente necesare creșterii siguranței sanitare în spitale.

Ministerul Sănătății a anunțat că, în această săptămână, a efectuat plăți în valoare de 438,1 milioane de lei pentru investițiile finanțate prin PNRR. Potrivit instituției, este cea mai mare sumă achitată într-o singură săptămână pentru astfel de proiecte, fondurile fiind direcționate către investiții în infrastructura medicală și modernizarea sistemului de sănătate.

Banii sunt alocați pentru accelerarea implementării unor proiecte majore de infrastructură spitalicească și prespitalicească, fiind folosiți direct pentru lucrări aflate în desfășurare și pentru achiziția de dotări esențiale. Finanțarea vizează construirea și modernizarea spitalelor, digitalizarea unităților sanitare și a instituțiilor administrative din domeniul sănătății, precum și renovarea și dotarea cabinetelor medicilor de familie din întreaga țară. Fondurile sunt destinate investițiilor pentru creșterea siguranței pacienților, prin achiziția de echipamente moderne care să reducă riscul infecțiilor asociate asistenței medicale, dar și extinderii și dotării secțiilor de Terapie Intensivă pentru nou-născuți.

​„Sumele plătite reprezintă confirmarea faptului că proiectele din PNRR au trecut de pe hârtie direct în realitate. Vorbim despre șantiere active, echipamente care încep să ajungă în spitale și o transformare profundă a condițiilor în care sunt tratați românii, de la cabinetul medicului de familie și până la cele mai complexe secții de terapie intensivă neonatală”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Ministerul Sănătății va continua monitorizarea atentă a graficelor de execuție pentru toate proiectele finanțate prin PNRR, astfel încât fondurile europene alocate României să fie absorbite integral și utilizate eficient.

Ministerul Sănătății anunță că a adus la zi toate plățile aferente proiectului de extindere a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, după virarea unei noi tranșe de finanțare în valoare de 93,6 milioane de lei. Potrivit instituției, fondurile asigură continuitatea lucrărilor și menținerea ritmului de execuție pe șantierul noului pavilion, investiție strategică finanțată prin PNRR.

Proiectul prevede extinderea unității medicale prin construirea unui pavilion nou și reabilitarea energetică profundă a clădirilor existente. Totodată, investiția include dotarea completă a spitalului cu aparatură medicală de ultimă generație, atât pentru noua clădire, cât și pentru spațiile renovate, precum și digitalizarea proceselor medicale și administrative.

Potrivit Ministerului Sănătății, finalizarea investiției și achitarea la zi a plăților vor contribui la creșterea capacității de spitalizare prin extinderea numărului de paturi și a secțiilor, la reducerea riscului de infecții asociate asistenței medicale și la asigurarea funcționării unității sanitare în conformitate cu cele mai înalte standarde de securitate la incendiu.