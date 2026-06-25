ANCOM și Jandarmeria Română au descoperit echipamente radio neconforme la Dragonul Roșu. S-au dat amenzi de circa 350.000 de lei

ANCOM, împreună cu Jandarmeria Română, a controlat, joi, complexul Dragonul Roșu din București, unde a descoperit sute de echipamente radio neconforme.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în colaborare cu Jandarmeria Română, a efectuat, joi, un control la complexul comercial Dragonul Roşu. Au fost găsite spre comercializare echipamente neconforme de tipul boxe wireless, căşti wireless, modulatoare FM, sonerii wireless, radioreceptoare, kit-uri tastatură şi mouse wireless.

ANCOM atrage atenţia că utilizarea echipamentelor radio neconforme poate genera interferenţe prejudiciabile asupra comunicaţiilor electronice. În situaţii extreme, aceste interferenţe pot afecta funcţionarea unor servicii esenţiale, inclusiv apelurile către numărul unic de urgenţă 112, serviciile de pompieri sau poliţie.

În cadrul acţiunii au fost verificate majoritatea standurilor care comercializează echipamente electronice şi au fost aplicate 74 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 347.000 lei.

Inspectorii au verificat dacă produsele comercializate: poartă marcajul; sunt însoţite de Declaraţia UE de conformitate; au instrucţiuni de utilizare în limba română; respectă toate obligaţiile legale care revin producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor. Totodată, comercianţii au primit informaţii privind cerinţele legale necesare desfăşurării activităţii în deplină conformitate.

Acţiunea de la Dragonul Roşu face parte dintr-o campanie amplă de supraveghere a pieţei desfăşurată de ANCOM pentru identificarea produselor neconforme introduse pe piaţa din România. Numai în acest an, ANCOM a verificat deja peste 1.000 de magazine, iar anul trecut a realizat aproape 2.500 de controale în domeniul echipamentelor radio şi al compatibilităţii electromagnetice.

ANCOM precizează că un echipament radio este conform atunci când nu pune în pericol sănătatea şi siguranţa utilizatorilor, nu produce perturbaţii electromagnetice care afectează alte echipamente, utilizează eficient spectrul radio şi respectă toate cerinţele administrative şi tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare.

„Echipamentele care nu utilizează eficient spectrul radio pot genera interferenţe ce afectează, obstrucţionează sau chiar întrerup funcţionarea serviciilor de radiocomunicaţii”, atrag atenţia reprezentanţii ANCOM.

Pentru a evita achiziţionarea unor produse neconforme, ANCOM recomandă utilizatorilor să verifice existenţa marcajului, să cumpere echipamente numai de la comercianţi de încredere şi să citească instrucţiunile şi avertismentele furnizate împreună cu produsul.