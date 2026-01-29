Controale ANPC la Complexul Dragonul Roșu. Amenzi de aproape 1 milion de lei și produse de peste 5 milioane de lei oprite de la vânzare
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat ample acțiuni de control în Complexul comercial „Dragonul Roșu”, unde au descoperit numeroase nereguli grave la agenții economici verificați.
În urma controalelor, au fost identificate jucării periculoase, produse textile fără menționarea obligatorie a compoziției fibroase, precum și echipamente electrice de joasă tensiune puse în vânzare fără documente care să ateste conformitatea cu normele de siguranță ale Uniunii Europene.
Ca urmare a acestor abateri, comisarii au aplicat amenzi în valoare totală de aproape 900.000 de lei și au dispus oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste cinci milioane de lei.
Reprezentanții ANPC au precizat că acțiunile de control au avut loc joi și au vizat peste 150 de operatori economici care își desfășoară activitatea în complex. În urma verificărilor, au fost aplicate 213 amenzi contravenționale, cu o valoare cumulată de peste 880.000 de lei.
De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 36.000 de lei, iar alte produse, estimate la peste 5,1 milioane de lei, au fost retrase temporar de la vânzare până la remedierea deficiențelor constatate.
Produse periculoase și lipsă de documente
Printre principalele neconformități identificate se numără comercializarea de jucării periculoase sau a unor jucării care nu conțineau mențiuni obligatorii privind siguranța utilizării, fapt ce poate pune în pericol sănătatea și securitatea consumatorilor.
De asemenea, au fost constatate deficiențe serioase în informarea consumatorilor cu privire la produsele textile și articolele de încălțăminte, inclusiv lipsa menționării compoziției fibroase, încălcând legislația în vigoare.
Echipele de control au mai descoperit jucării cu deficiențe grave de informare privind identificarea persoanei responsabile de introducerea acestora pe piață, precum și echipamente electrice de joasă tensiune comercializate fără documente de conformitate.
Totodată, în unele cazuri, activitatea comercială se desfășura fără autorizație legală de funcționare.
Reprezentanții ANPC au subliniat, în acest context, că produsele periculoase și contrafăcute nu sunt doar o încălcare a legii, ci reprezintă un risc direct pentru consumatori, motiv pentru care instituția va continua acțiunile ferme de control pentru protejarea acestora.
