MR. DIY a publicat un anunț de angajare pentru poziția de Store Manager, ceea ce indică pregătirea deschiderii unui prim magazin în Colosseum Mall din București. Potrivit anunțului, salariul net oferit este cuprins între 6.500 și 7.500 de lei lunar.

Acesta este primul semnal clar legat de o intrare pe piața locală, într-un moment în care zona de retail cu prețuri accesibile pentru casă și bricolaj începe să atragă tot mai mult interes în România.

Intrarea MR. DIY are loc într-un context în care tot mai mulți retaileri își extind prezența pe segmentul produselor pentru casă și lifestyle, la prețuri reduse. În ultimele luni, jucători precum TEDi și Action au accelerat expansiunea, iar competiția pentru locații bune și trafic constant a crescut.

În această zonă, consumatorii caută produse de bază, dar și articole de bricolaj ușor, accesorii și lucruri utile pentru casă, toate într-un format care pune accent pe prețuri accesibile și varietate mare.

România este inclusă în strategia de extindere a grupului în Europa Centrală și de Est, coordonată din Polonia. Țara va funcționa ca un hub regional pentru dezvoltarea rețelei, iar compania a investit deja în creșterea capacității logistice.

În apropiere de Łódź, suprafața depozitelor a fost extinsă de la 5.000 de metri pătrați în 2024 la aproximativ 27.000 de metri pătrați, o mutare care sugerează pregătirea pentru un volum mai mare de livrări și pentru deschiderea de magazine noi în regiune.

Pe lângă România, MR. DIY are în plan extinderea și în Bulgaria, Ungaria și Republica Cehă.

MR. DIY operează magazine cu o suprafață medie de aproximativ 1.000 de metri pătrați și oferă peste 18.000 de produse. Portofoliul acoperă o gamă largă de categorii, de la articole de uz casnic și electrice, până la hardware, papetărie, jucării, articole sportive, accesorii auto, IT, bijuterii și produse cosmetice.

Grupul operează și formatul MR. DIY Express, cu magazine mai mici, de circa 500 de metri pătrați, ceea ce ar putea fi o opțiune pentru spații comerciale cu dimensiuni mai reduse sau pentru zone cu trafic diferit.

MR. DIY a fost fondată în 2005 la Kuala Lumpur și a devenit cel mai mare retailer de îmbunătățiri pentru locuință din Malaysia. Compania este listată la Bursa Malaysia și are o capitalizare de piață de aproximativ 3 miliarde de dolari.

Pentru anul 2025, grupul estimează venituri de 1,1 miliarde de dolari, în creștere față de anul precedent. La nivel global, MR. DIY este prezentă cu peste 4.500 de magazine, iar deschiderea din București ar putea fi primul pas spre o rețea mai amplă în România.